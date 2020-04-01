Олег Николаев поручил привести в порядок пляжи в Алатыре и Шумерле

Мусорный «клондайк» на дне сельского пруда

Привести в порядок пляжи в Алатыре, Шумерле и Шумерлинском районе к лету — такое задание дал врио Главы республики Олег Николаев ГКЧС Чувашии и администрациям трех муниципалитетов.

Тема безопасности купальщиков обсуждалась на состоявшемся на этой неделе совместном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению ЧС в местах отдыха детей. И именно вышеупомянутые города и район начальник республиканской поисково-спасательной службы МЧС Чувашии Николай Глухов назвал одними из самых проблемных. «В Шумерле и Шумерлинском районе население купается, где попало, — посетовал он. — Каждый год достаем тела утонувших, особенно в Шумерле. Там есть карьер от бывшего кирпичного завода — люди идут туда купаться из-за того, что на реке Суре пляж заброшенный. Та же проблема и по городу Алатырю».

Кроме того, небольшие реки и пруды часто превращаются в настоящий мусорный «клондайк». На дне их чего только не лежит: ведра, бачки, тележки, автомобильные покрышки, строительная арматура и даже культиватор, по словам Глухова, этот сельскохозяйственный агрегат водолазы достали со дна одного из водоемов Шумерлинского района.

Все купальные территории должны быть обустроены до 31 мая, отметили на совещании. В этом году в республике планируется открыть 13 пляжей и не менее 108 оборудованных мест для купания на малых реках и прудах.

Фото smolensk-i.ru:

Небольшие реки, пруды и озера пока остаются самыми опасными местами для купания — по статистике последних четырех лет, в республике на них приходится 85 процентов несчастных случаев на воде.