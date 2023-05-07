В Шумерле прошел VIII Республиканский смотр-конкурс «Салют Победы»

От марша до вальса

«В восьмой раз «Салют Победы» собирает кадетские и военно-патриотические формирования, воспитывая гражданственность на основе патриотических традиций и современных примеров героизма», — подчеркнул открывший смотр Глава Чувашии Олег Николаев. И добавил, что «Салют Победы» — это не только хорошая патриотическая традиция, но и яркая демонстрация того, как работает современное гражданское общество: проводится конкурс по инициативе офицеров — выходцев из Чувашии, объединившихся в общественную организацию «Сыны Отечества», при поддержке правительства республики и администрации города Шумерли.

Известных земляков в Шумерлю в тот день приехало немало. Председателем конкурсного жюри, как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, стал подполковник, начальник испытательной лаборатории Соединения космических войск Сергей Исаков. А кадетско-юнармейский парад, которым открылся смотр, принимал полковник, старший преподаватель кафедры Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Константин Демидов.

450 ребят со всей республики собрал «Салют Победы». В ходе конкурсных испытаний школьники маршировали строем, состязались в разборке и сборке автомата и силовых упражнениях, отвечали на вопросы викторины по истории русского воинства, исполняли строевые песни и бальные танцы. А затем в городском сквере Победы прошло закрытие торжественного конкурса и награждение победителей.

В младшей и средней возрастных группах общекомандную победу одержали отряды из средней школы № 2 села Комсомольское. В старшей же группе лучшим признали отряд «Спарта» из Красночетайской средней школы. А призерами конкурса, сообщает шумерлинская газета «Вперед», стали ребята из чебоксарской школы № 22 имени Героя РФ Н.Ф. Гаврилова, батыревской средней школы № 1, ядринской средней школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, цивильской средней школы № 2 имени В.М. Воротникова и Янгличской средней школы имени Героя РФ Н.Ф. Гаврилова (Канашский округ). Ученики последней школы, кстати, тоже отметились призовым дублем, заняв второе и третье места в старшей и средней группах.