Подготовка к 9 мая набирает обороты

Нужны кран и бензин

В столице Чувашии начались репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А в стенах Дома правительства проходят заседания рабочей группы по проведению праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.

Традиционно парад Победы в Чебоксарах начнется с торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники.

Как уже сообщалось, нынче он пройдет без почетных гостей — ветеранов войны, тружеников тыла и граждан старше 65 лет. В мероприятии на площади Республики примут участие более 2 тысяч человек и около 70 единиц техники. Предполагается участие мотоциклистов-байкеров и авиации с десантированием парашютистов. Будет вестись прямая трансляция по телеканалам.

На очередном заседании оргкомитета заместитель начальника отдела Военного комиссариата Чувашской Республики Александр Исаев доложил о возникших трудностях. Во-первых, остается под вопросом доставка на парад танка «Т-34»: нигде не могут найти 30-тонный кран, которому под силу снять военный раритет с постамента на улице Кукшумской. Во-вторых, не хватает бензина марки АИ-80, а большая часть участвующей в параде техники работает только на этом топливе. «Если зальем 92-й бензин, то в космос, наверное, полетим», — образно пояснил представитель комиссариата последствия замены. Конечно, такого никто не допустит.

Руководитель рабочей группы — заместитель председателя Кабмина Чувашии — министр образования и молодежной политик Алла Салаева поручила профильным министерствам и ведомствам подключиться к решению проблем, с которыми столкнулся ключевой участник праздника. На проведение парада военкомату выделено 1,5 млн рублей.

КСТАТИ В минувший понедельник сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие 9 Мая пройдет в онлайн-формате, а 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией, — уже в обычном формате. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Президент России Владимир Путин в курсе этого решения и с пониманием относится к переносу из-за пандемии даты шествия «Бессмертного полка».

Фото пресс-службы администрации Чебоксар

Две репетиции парада в Чебоксарах уже прошли. Запланированы еще три — состоятся они 22, 27 апреля и 5 мая.