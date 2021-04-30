Параду быть, но у экрана

Прохождение полка и техники жители республики смогут посмотреть по телевизору и в интернете

Поскольку в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме, основным и самым зрелищным событием празднования 9 Мая в столице Чувашии в этом году станет военный парад, а вернее — торжественное прохождение сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона с участием военной техники. Однако увидеть его «вживую» смогут не все, старшему поколению придется смотреть парад по телевизору.

Напомним, нынче сводный полк пройдет не по Красной площади, как это было в прежние годы, а по площади Республики и к тому же, из-за ситуации с пандемией коронавируса, без почетных участников и зрителей — ветеранов войны, тружеников тыла и граждан старше 65 лет.

Подготовку к торжественному событию Военный комиссариат Чувашии по поручению Кабинета министров республики начал два месяца назад: необходимо было сформировать парадные расчеты, так называемые «коробки», которые составят пешую колонну, и проверить, на ходу ли военная техника, где нужно — провести косметический ремонт, подкрасить и обновить. Ведь часть машин находится на вооружении различных силовых структур, иная техника — в частных руках. Среди «участников» парада есть и музейные экспонаты, например, те, что числятся на балансе Музея военной техники под открытым небом в мемориальном парке «Победа». Чебоксарцы уже заметили, что места, где раньше стояли артиллерийские орудия, с недавнего времени пустуют, а значит, пушки снова встанут в строй парадной автоколонны.

Но начнется парад с прохождения подразделений сводного полка. Принимать парад впервые будет новый военный комиссар Чувашии, полковник Бахтиёр Холиков, а командовать шествием — его заместитель, подполковник Сергей Сергеев.

Чеканить шаг на площади традиционно будут представители силовых ведомств, ветераны Афганистана, участники боевых действий на Северном Кавказе, а также юнармейцы, кадеты, воспитанники детской полицейской академии и военно-спортивных клубов. Всего, по данным военкомата республики, в строй встанут около 1200 человек. Предполагается, что представители ветеранских организаций, прошедшие вакцинацию от коронавируса, в форме и со знаменами проедутся на специальных автомобилях.

Прохождение техники будет состоять из двух частей, условно названных исторической и современной, разъяснили в военкомате. Колонну военной ретро-техники возглавит один из первых советских внедорожников ГАЗ-69 с боевым знаменем 1095-го стрелкового полка.

СПРАВКА «СЧ» 1095-й стрелковый полк формировался с 5 сентября по 23 октября 1941 года в составе 324-й стрелковой дивизии на территории Чувашской АССР из числа призывников Чувашской АССР, которая более чем на четверть состояла из чувашей.

За ним проследуют мотоциклы «Урал» с участниками исторической реконструкции в солдатском обмундировании, воссозданном по образцам униформы времен Великой Отечественной войны. Среди почетных «участников» — легендарная «трехтонка» ЗИС-5 с прожекторной установкой и славная «Катюша».

Колонну современной техники разнообразят бронированные автомобили «Тигр» и «Выстрел» региональных управлений Росгвардии и ФСИН, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», автомобили с артиллеристскими орудиями. Замыкать шествие будут современная техника для армии, которая выпускается на предприятиях Чувашии, а также мотоциклисты-байкеры…

Кстати, сегодня, 5 мая, можно посмотреть генеральную репетицию парада. В связи с чем, предупредили в администрации Чебоксар, с полудня и до окончания мероприятия проезд и стоянка машин, включая общественный транспорт, будут ограничены: по проспекту Ленина от пересечения с улицей Юрия Гагарина и по улице Карла Маркса до пересечения с улицей Композиторов Воробьевых. Изменится на это время и работа общественного транспорта, поэтому стоит уточнить на сайте администрации города, как будут ходить те или иные маршруты.

Ограничат движение транспорта и 9 мая. Парад традиционно начнется в 12 часов дня. Но даже если кто-то не сможет присутствовать на главном событии дня на площади Республики в силу возраста или просто потому, что боится заразиться, хотя заранее и было обговорено, что участники парада будут протестированы на ковид, переживать все же не стоит. Как сообщили в Минцифры Чувашии, жители республики смогут увидеть прямую трансляцию прохождения сводного полка и военной техники. Посмотреть парад можно будет в эфире Национального телевидения Чувашии, на официальном портале органов власти республики, а также на сайтах ГТРК «Чувашия» и Сурскийрубеж.рф.

Фото Олега Мальцева

Несмотря на то, что парад на площади Республики пройдет при соблюдении санитарных правил, все же пока стоит избегать массовых мероприятий. А команда профессионалов-телевизионщиков сделает так, что вы не пропустите самое интересное, даже сидя у телевизора.