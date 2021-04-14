В Чебоксарах состоялась первая репетиция парада

Напомним, 7 апреля Глава республики Олег Николаев подписал распоряжение об организации 9 Мая 2021 г. в столице Чувашии торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона с привлечением военной техники. В этом году парад будет проходить на площади Республики, а не на Красной площади, как раньше. Планируется, что в нем примут участие до двух тысяч человек, будут представлены техника и вооружение военных лет, а также современная техника для армии, которая выпускается на предприятиях Чувашии.

В связи с репетицией парада были ограничены движение и стоянка общественного транспорта на площадке перед старым Домом правительства и прилегающих улицах. Как сообщили в администрации города, ограничения не повлияли на движение общественного транспорта. Следующие репетиции планируется провести 20, 22, 27 апреля и 5 мая. Движение и стоянка личных автомобилей в дни репетиций также будут ограничены.