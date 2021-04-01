В Чебоксарах побывал уникальный передвижной музей

Мчит победный эшелон…

Прибытия знаменитого Поезда Победы, о котором говорят как об одном из самых зрелищных современных музеев на колесах, застать не удалось. Он встал на второй путь железнодорожной станции Чебоксары–1 ранним утром. И к тому моменту, как на перроне железнодорожного вокзала появились журналисты, подвижной состав уже готовился принять первых посетителей…

Самое интересное — внутри

Многие ожидали увидеть на рельсах ретро-паровоз, похожий на тот, что приводили поезда в Москву на Белорусский вокзал в мае 1945 года. Но перед глазами зрителей предстал вполне современный локомотив.

Ожидание горожан увидеть именно ретро-поезд вполне понятно, поскольку это отнюдь не первое прибытие Поезда Победы в Чувашию. Однако то были другие поезда. В 2010 году паровоз, который служил на железной дороге еще в 50-е годы прошлого века, заезжал накануне 9 Мая в Канаш и Шумерлю. В его составе были вагоны-теплушки, полевая кухня, а на открытых платформах стояла военная техника. Паровоз, воссозданный специалистами Горьковской железной дороги, гостил у нас и в 2015 году накануне празднования 70-летия Великой Победы.

Нынешний «гость» на колесах оказался совсем иного склада, вся его уникальность скрыта внутри. Как рассказала «СЧ» Александра Никулина, администратор медиагруппы «Красный квадрат», занимавшейся техническим оснащением состава, «Поезд Победы» — это огромный проект, который объединяет в себе и патриотизм, и просветительство, и современные технологии.

«Посетитель нашего музея ощущает себя участником происходящего, он словно оказывается в самом центре событий», — объяснила Александра. В основе экспозиции — трехмерные скульптурные панорамы, которые готовила команда молодых художников «Невский баталист»: макеты, фигуры в натуральную величину. К слову, всего в поезде 150 скульптур. Всем им нашлись роли в семи вагонах. Благодаря мультимедийному сопровождению недвижимые объемные композиции в них словно «оживают»…

Ее звали Лидия…

Корреспондентам «СЧ» повезло примкнуть к группе первых посетителей музея, среди которых были Глава Чувашии Олег Николаев, руководитель регионального Минтранса Владимир Осипов, военный комиссар республики Бахтиер Холиков и другие официальные лица. Войдя в поезд, мы к своему удивлению снова очутились на «вокзале», где, между прочим, строго соблюдались антиковидные меры. Волонтеры мигом снабдили нас масками, попросили обработать руки в автоматическом санитайзере, стилизованном под «вокзальную тему». Затем выдали всем наушники и подключили к аудиогиду.

«Здравствуйте, меня зовут Лидия…», — приветствовал приятный женский голос. Как рассказали нам потом сотрудники музея, Лидия — собирательный образ советской девушки-машинистки. Ее переживания, воспоминания о войне легли в основу истории, которая и сопровождала нас на протяжении всего «путешествия» по вагонам.

В свой первый рейс молодая машинистка Лидия отправилась весной 1941 года. В плацкартном вагоне ничто не предвещало беды. Тут бравые морячки пытались познакомиться со смущенными попутчицами, там расположились розовощекие туристы: кто с чемоданами и корзинами, а кто с удочкой и велосипедом. Скульптурные композиции и вправду казались нам живыми, светлыми. За окнами-экранами своим чередом текла жизнь, неожиданно к окну подбежала девушка и, улыбаясь, помахала нам рукой…

«Фабрика смерти»

Но вот началась война. Перед нами предстал подмосковный поезд в октябре 1941-го. Вместо удочек в руках пассажиров — винтовки. Тут были уже другие люди. На лицах скульптур тревога и задумчивость, ведь впереди неизвестность. Проследовав дальше, мы оказались на поле сражения в деревне Бородино, той самой, где русские солдаты однажды уже стояли насмерть. Вокруг словно горит земля, в окопе лежат тела убитых…

Словно от холода ежились посетители в вагоне товарного эшелона — в таких составах перевозили миллионы советских военнопленных. Лидия поведала об ужасах концлагерей. На нарах, словно немые свидетели, лежали тела изможденных худых людей в робах, за окнами проносились страшные кадры «фабрики смерти»…

Из темного и жуткого вагона мы перешли в светлый санитарный вагон, где несмотря ни на что теплилась надежда на жизнь. Медсестра, на лице которой застыла неимоверная усталость, кормила овсяной кашей перебинтованного солдата. Встретились нам в поезде и знаменитые личности — ученые, сделавшие неоценимый вклад в достижение Победы. Среди них скульптура знаменитого микробиолога Зинаиды Ермольевой, которая разработала первый советский антибиотик.

От бронепоездов до банно-прачечных

Существовали и банно-прачечные поезда. В таком составе были душевые кабинки, сушилки, дезинфекционные камеры. Здесь нам повстречался пленный фельдмаршал 6-й армии Фридрих Паулюс. Лидия поведала историю, что перед тем, как везти поверженного военачальника в Москву, приказано было помыть пленного. Немец от бани отказался, мылся под душем, а потом ждал, когда его одежду «прожарят», то бишь выведут из нее вшей, пояснила Лида…

В штабном вагоне мы «познакомились» с маршалом Константином Рокоссовским. На интерактивных столах просмотрели карты наступлений. Побывали и внутри бронепоезда, оснащенного пушками и пулеметами. А от грохота орудий и скрежета металла посетители чуть ли не приседали — настолько реалистично был передан артиллерийский бой.



Наконец гид оповестила, что Великая Отечественная война завершилась, 1418 дней войны позади. И снова мы вернулись в сидячий вагон, за окнами — солнечный майский день. На фронт уезжали молодые ребята, вчерашние школьники, а теперь перед нами мужественные, уверенные лица победителей. Несмотря на общее ликование, у нашей Лиды тяжело на сердце: из 12 ее одноклассников, ушедших на войну, только трое дожили до Победы…

Безусловно, первые посетители были впечатлены увиденным, и не столько цифровыми технологиями, как это ожидалось, сколько эмоциональным содержанием экспозиции. «Такие выставки очень важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, — отметил Олег Николаев. — Главное, они затрагивают душу, производят сильное впечатление».

До пяти вечера в передвижном музее не прекращались экскурсии. Бесплатно экспозицию посетили школьники-юнармейцы, кадеты, студенты-активисты — всего около 700 человек из городов и районов республики. Жаль, что уникальный поезд останавливается в городах всего на день-два. А потому, по признанию организаторов проекта, посетители всегда просят приехать в их город снова. Пообещал «Поезд Победы» вернуться и в столицу Чувашии…

СПРАВКА «СЧ» «Поезд Победы» начал свое путешествие по стране в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. За время работы музей посетили около 70 тыс. человек, а маршрут прошел через три десятка городов. В уникальной экспозиции передвижного музея используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка.

Фото Максима Васильева

Историю страны, рассказанную от имени машинистки Лидии, в Поезде Победы прослушал и Глава республики Олег Николаев. Пройдя все семь вагонов, он был впечатлен экспозицией — не только ее современным исполнением, но и эмоциональным содержанием.