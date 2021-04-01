Международная историческая акция «Диктант Победы» прошла в Чувашии

Знать, чтобы не забыть Победу

В большой аудитории Чувашского госуниверситета вчера проходил особенный экзамен — здесь писали «Диктант Победы». Среди участников акции — студенты, ветераны, военнослужащие. Свой экзамен держали также Глава республики Олег Николаев, а также депутат Госдумы РФ, секретарь Чувашского отделения партии «Единая Россия» Алена Аршинова.

Эта международная историческая акция, организованная партией «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов и движением «Волонтеры Победы», проходит уже в третий раз. Патриотизм, историческая память, нравственные ценности, уважение к солдатам Победы, труженикам тыла — вот ее цели.

В нашей республике нынче диктант писали почти на 400 площадках — это в десять раз больше, чем в прошлом году, сказал ректор ЧГУ, депутат Госсовета республики от партии «Единая Россия» Андрей Александров, предваряя экзамен.

Основной площадкой диктанта, как и в прошлом году, стал новый корпус университета. Акция прошла также в педагогическом и аграрном университетах, кооперативном институте, филиалах гуманитарно-экономического университета, академии народного хозяйства и госслужбы, автодорожном техническом университете, в Республиканском институте образования и институте культуры и искусств. К ним присоединились Национальный музей, Национальная библиотека Чувашии, городские и сельские библиотеки, многофункциональные культурные центры. Впервые диктант писали на базе Федерального медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Управления Росгвардии по Чувашии. Республика вошла в ТОП-10 самых активных регионов по участию в диктанте.

«Диктант Победы» — это одно из мероприятий, стремительно завоевывающее патриотическую популярность, наряду с «Поездом Победы», побывавшим в республике накануне, сказал Олег Николаев. «Мы с вами должны не просто помнить события войны, главное — передавать подрастающему поколению память о них в самых разных формах, в том числе такой вот акции, — подчеркнул он. — Это замечательная возможность проверить свои знания о том, как досталась стране Победа, узнать о новых фактах, чтобы потом более подробно в библиотеках прочитать о них».

Глава республики участвовал и в самом первом таком диктанте в 2019 году в Берлине, на площадке российского посольства в Германии. Будучи депутатом Госдумы РФ, он находился там в составе делегации России. Олег Николаев вспомнил, какой огромный интерес тогда вызвала акция, как много желающих было поучаствовать в ней.

Мы обязаны не только сами помнить войну, но и активно действовать, чтобы память не угасала в других, сказала Алена Аршинова. Ее надо сохранять, развивать, потому что она касается практически каждой семьи. С войны не вернулся каждый второй призванный с территории Чувашии солдат. «Поэтому для нас очень важно участвовать в диктанте, это наше послание миру, что мы никому не дадим переписать нашу историю», — подчеркнула Алена Игоревна.

Партнера акции — группу компаний «ЭКРА» — представлял председатель правления группы Андрей Фурашов. Каждый гражданин страны должен знать основные вехи войны, Победы, сказал он. Без этого трудно вести речь о патриотизме. Это особенно актуально в настоящее время, когда ведется нелицеприятная информационная компания со стороны Запада. И главная ее мишень — молодежь.

Перед диктантом каждый участник написал «Письмо Победы» со словами благодарности, адресованное живущим нашим воинам. Волонтеры передадут им эти письма в виде фронтовых треугольников лично в руки вместе с подарками ко Дню Победы.

И вот начался диктант… Он проходил в форме тестирования. Участникам нужно ответить на 25 заданий, из них 20 вопросов на общую военно-историческую тему и 5 вопросов по региональной тематике. Время выполнения — 45 минут. В вопросах затронута тема преступлений гитлеровцев на оккупированных территориях СССР, а также, в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны, — даты первого этапа войны, первые поражения, первые победы.

Большинство экзаменуемых справились с заданием досрочно. Как сказал журналистам Андрей Александров, «в целом с заданием я справился, однако остались и пробелы, которые я непременно восполню». Алена Аршинова сразу после диктанта проконсультировалась насчет верности своих ответов с оказавшимся поблизости историком.

«То есть я провела уже работу над ошибками, узнала, с чем у меня трудности, скажем, в опознавании героев войны по фотографиям. Отдельный вопрос — знания фактов регионального уровня, думаю, тут надо усилить упор на свою республику, соседние субъекты. Вот это тоже важно».

Результаты диктанта будут опубликованы в ближайшее время.

Акция, важная для всех

Над «Диктантом Победы» трудились вчера многие члены правительства республики.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, писавший диктант на площадке Чувашского государственного аграрного университета, сообщил, что для него это было интересно и очень волнительно. «Не уверен, что на все вопросы ответил правильно, но убежден, что акция важна для всех нас, — написал он в Инстаграме. — Чем лучше и точнее мы будем знать свою историю, тем меньше у других будет соблазнов ее переписать или переиначить».

Вице-премьер — министр образования республики Алла Салаева, вместе с министром труда и соцзащиты Аленой Елизаровой пришедшая на диктант в чебоксарскую библиотеку имени Валентины Чаплиной, отметила не только немалое в этом году количество площадок, но и состав участников акции. «Это не только школьники, не только студенты, но и взрослые люди — руководители предприятий, сотрудники бюджетных учреждений, депутаты, родители с детьми, — сказала она. — О чем это говорит? О том, что для нас важно сохранить историю и на своем примере показать подрастающему поколению, как важно ее знать и помнить».

Фото Максима Васильева

Только в ЧГУ «Диктант Победы» на одиннадцати площадках писали более шестисот человек.