9 мая — День Победы

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Уважаемые ветераны! Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Уверен, что это один из самых значимых праздников для жителей нашей республики и всех россиян. Великая Отечественная война стала самым жестоким испытанием в истории страны. Победа далась колоссальной ценой.

С глубокой благодарностью мы говорим о мужестве и отваге поколения победителей. В наших сердцах навсегда останется искренняя гордость за тех, кто героически защищал нашу Родину на фронте и ковал победу в тылу. Мы никогда не забудем трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Стойкость и самоотверженность поколения победителей и сегодня служат примером для нас и наших детей, дают уверенность в своих силах.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником! С днем Великой Победы!»

ИГОРЬ КОМАРОВ,

полномочный представитель Президента РФ в ПФО

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

От всей души поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы!

Есть вехи в истории одной страны, которые определяют будущее всего человечества. И в их числе — победа над фашизмом. Народы нашей страны путем нечеловеческих усилий, страшных потерь и великого подвига героически удержали мир от катастрофы. Каждый на своем месте — на передовой и в партизанских отрядах, у станков и доменных печей — помогал Отечеству выстоять и победить.

У подвига не бывает срока давности. И сегодня в каждом регионе нашей большой страны, в каждой семье вспоминают тех, кто в далеком 1945 году подарил нам свободу, жизнь и эту Великую Победу. Вечная память павшим героям и вечная слава живым!

С праздником! С Днем Победы!

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ,

сенатор РФ, первый Президент Чувашии

Дорогие соотечественники! Хаклă ентешĕмĕрсем!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Священная дата 9 Мая — навеки в нашей памяти. Мы чествуем легендарное поколение победителей, прошедшее сквозь тяжелейшие испытания, освободившее Родину от захватчиков и спасшее мир от коричневой чумы, вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в борьбе за правое дело. Низкий поклон и особые слова благодарности вам, дорогие ветераны и труженики тыла. Ратным трудом и неустанной работой в тылу вы с каждым днем приближали Великую Победу.

Крепкого здоровья и благополучия, успехов в добрых начинаниях, счастья и душевного тепла вам, дорогие соотечественники!

Альбина Егорова,

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,

труженики тыла, дети войны!

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Примите сердечные поздравления с Днем Победы! Этот праздник – символ героизма нашего многонационального народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа, которые позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость Родины.

Низкий поклон поколению победителей за мирное небо, за радость свободно жить и работать на родной земле, растить своих детей! Мы бесконечно благодарны тем, кто на фронте и в тылу приближал победную весну сорок пятого, глубоко скорбим о миллионах соотечественников, павших на полях сражений, погибших в фашистских застенках.

Плечом к плечу с воинами других национальностей против общего врага доблестно сражались и уроженцы Чувашии. В Красную Армию было призвано более 208 тысяч наших земляков, каждый второй не вернулся… Женщины и дети заменили ушедших защищать Отчизну мужчин и самоотверженно трудились под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!» Яркой страницей в летописи Победы стал трудовой героизм чувашского народа при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

С тех пор уже выросло не одно поколение, не знающее ужасов войны. Но время не властно над священной памятью о тех суровых и героических годах. 9 мая по всей стране победным маршем проходит «Бессмертный полк» – мы, дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, продолжаем эстафету мира и созидания.

Дорогие соотечественники! Победа всегда будет с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной заботе о старшем поколении. От всей души желаю вам мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С праздником!

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

ИГОРЬ МОЛЯКОВ,

депутаты Государственной Думы РФ

Уважаемые жители Чувашии!

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас со всенародным праздником — Днем Великой Победы!

День Победы — день человеческой радости и светлой печали. Сколько бы времени ни прошло, память об этом великом событии не меркнет. В горниле Великой Отечественной войны 1941-1945 годов наша страна отстояла свободу и достоинство государства, веру в собственные силы. Великая Победа наполнила особым смыслом нашу историю, жизнь общества, каждого человека. Мы склоняем головы, отдавая дань памяти и глубокого уважения участникам войны и труженикам тыла, всем, кто подарил нам свободу и мир. Гражданский долг каждого из нас — делать все так, чтобы Россия всегда оставалась великой державой. Чтобы никто и никогда не посягал на наш суверенитет, на наше право свободно жить на родной земле.

Пусть этот знаменательный день придаст нам сил и бодрости для созидательного труда на благо нашего Отечества. От души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

АЛЕНА АРШИНОВА,

секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие соотечественники! Ветераны Великой Отечественной войны и работники тыла!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 Мая — особенный праздник. Это день нашей гордости и немеркнущей славы.

Чувашия стала надежной опорой фронту. В годы Великой Отечественной войны в республику перебазировали 28 заводов и фабрик, из Чувашии на фронт поставлялись продукты питания. В тяжелейшие 1942, 1943 годы за успехи в сельском хозяйстве республика дважды удостаивалась переходящего Красного Знамени ГКО.

За общую Победу Чувашия щедро заплатила кровью. На фронт отправилась пятая часть населения, более 210 тысяч бойцов, домой не вернулись 106 тысяч человек. В каждой семье найдется родственник, навсегда оставшийся на передовой. Будем же достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения!

Желаю ветеранам здоровья и долголетия, а всем жителям республики — мирного неба над головой, веры в себя, Чувашию и Россию!

НИКОЛАЙ МАЛОВ,

депутат Государственной Думы РФ

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с самым дорогим для нас праздником — Днем Великой Победы!

Это величайшее событие ХХ века стало возможным благодаря единению всего народа, силе его духа, всеобщему патриотизму и героизму. Мы всегда будем помнить имена миллионов сыновей и дочерей нашей Родины, отдавших свою жизнь за ее честь, свободу и независимость.

Мы склоняем свои головы перед всеми ветеранами Великой Отечественной войны, грудью защитившими страну от фашистского ига. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто самоотверженным трудом в тылу ковал Победу, кто в тяжелейших условиях строил рубежи обороны и другие объекты.

Наша глубочайшая благодарность старшим поколениям, в кратчайшие сроки восстановившим разрушенное войной хозяйство, заложившим основы нынешней высокоразвитой социальной сферы. Мы гордимся тем, что являемся продолжателями ваших великих дел.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, новых трудовых свершений, новых достижений во имя дальнейшего роста могущества нашего Отечества, крепкого здоровья, счастья, благополучия, силы духа и оптимизма.

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ,

генеральный директор АО «АККОНД»,

почетный гражданин Чувашской Республики

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Уважаемые жители республики!

День Победы — один из самых великих дней для нашей страны. Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несокрушимой стойкости, истинного патриотизма и самоотверженной любви к Родине.

Многие наши земляки воевали на фронте, днями и ночами самоотверженно трудились в тылу. Они не только защитили страну, но и возродили ее, дав нам возможность видеть чистое небо, жить в мирное время и быть рядом с близкими.

Быть наследниками Великой Победы — не только большая честь, но и огромная ответственность. Верим, что подвиг воевавших послужит нравственным ориентиром для молодежи в укреплении славы и могущества нашей страны.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, внимания и любви близких и родных людей!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны

и труженики тыла!

От имени всего коллектива филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто победил фашизм, отстоял нашу Родину. Мы благодарны вам за Великую Победу и за то, что после войны вы сумели возродить нашу страну. Среди фронтовиков и тружеников тыла мы особенно чтим наших коллег — энергетиков, которые в страшное военное время плечом к плечу самоотверженно защищали родную землю, а в послевоенные годы восстанавливали энергосистему. Поднимая энергетику, строя подстанции и линии электропередачи, они заложили прочный фундамент для устойчивого развития энергетической отрасли. Наша задача сегодня — сохранить, сберечь память об этом героическом подвиге и передать молодому поколению славные традиции наших предшественников.

В этот знаменательный день примите искреннее поздравление с великим праздником и пожелания здоровья, счастья, благополучия. Мира вам и вашим близким. С Днем Победы!

Дмитрий Иванов,

заместитель генерального директора — директор филиала «Чувашэнерго»