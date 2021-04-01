Герои безмолвных рубежей будут в рядах «Бессмертного полка»

Помнить — значит понимать

«Память о подвиге женщин, стариков и подростков, принимавших непосредственное участие в возведении дзотов и дотов, противотанковых рвов, траншей и окопов должна быть возвращена их потомкам — внукам и правнукам. Портреты строителей так называемых безмолвных рубежей наряду с портретами воинов-победителей должны плечом к плечу «шагать» в рядах «Бессмертного полка», — были единодушны участники онлайн-конференции, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны и строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.

Инициаторами проведения круглого стола «Герои трудового фронта в рядах Бессмертного полка» в формате видео-конференц-связи с участием соплеменников, проживающих в регионах России, выступили Чувашское культурное общество и Дом дружбы Ленинградской области. Поддержал их Союз женщин Чувашии. За круглым «онлайн-столом» собрались представители республики, чувашских национально-культурных объединений Самарской, Иркутской, Тюменской, Мурманской, Свердловской и других областей. Участвовали в разговоре и представители общественных объединений марийцев и татар Северной столицы.

От имени Чувашской Республики собравшихся приветствовали вице-премьер правительства — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, председатель Союза женщин Наталья Николаева, начальник управления образования администрации г. Чебоксары Дмитрий Захаров.

Основной темой разговора было увековечение подвига строителей Сурского оборонительного рубежа. Кратко с тем, как в октябре 1941-го — январе 1942 года жители Чувашии практически голыми руками (не хватало строительных материалов, инструментов, хлеба…) в 40-градусные морозы строили по берегу Суры многокилометровую линию оборонительных сооружений, собравшихся ознакомил Дмитрий Захаров. По документам Госархива Чувашии, в мобилизацию отправлялся каждый пятый житель республики от 12 до 65 лет. При этом, по имеющимся сведениям, не менее 75% из них составляли женщины. Ломами, кирками и лопатами долбили они мерзлую землю для возведения противотанковых рвов, окопов и блиндажей.

ГАЛИНА БЕЛАШОВА,

заместитель председателя Марийской национально-культурной автономии Ленинградской области «Ший корно»: «Мы-то с вами, взрослое поколение, хотя бы слышали воспоминания своих родителей, кто-то слышал воспоминания дедушек-бабушек. А вот внуки-правнуки сегодняшние очень мало знают об истории, о героях войны, не говоря уже о тружениках тыла. И наша основная задача, задача общественных организаций больше выходить на такие встречи с молодежью».

Чтобы представить, что довелось испытать старикам, женщинам и подросткам, достаточно вспомнить, какой они выполнили объем работ — вынуто вручную 4 млн 897 тыс. куб. земли, построено 1600 огневых точек, 150 землянок, 80 км окопов с ходами сообщения. Несмотря на нечеловеческие условия труда, Сурский рубеж был сооружен за 45 дней и сдан ранее обозначенного срока…

Но… из современных поколений мало кто знает о том строительстве. Не упоминается оно и в учебниках истории. Наверное, на фоне масштабных военных событий и исторических сражений факт самоотверженной тыловой работы — просто маленький эпизод. Однако об этом знать и помнить надо. «Особенно эта память важна для молодежи, — говорили участники конференции. — По воспоминаниям строителей рубежа, ими (совсем молодыми юношами и девушками) двигало огромное желание помочь фронту, стране разгромить захватчиков. Разве это не пример того, как надо любить родину?! Поэтому это очень здорово, что в Чувашии о героических страницах прошлого не забывают. А нынешний год и вовсе объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Радует, что в республике проходит множество мероприятий, посвященных этому событию, и к этой работе присоединяются все неравнодушные. Без памяти поколений невозможно духовное развитие нации».

«Сегодня все осознают важность сохранения истории. Чествование героев Сурского рубежа позволит поднять осознание героизма тружеников тыла на более серьезную планку, — согласилась с соплеменниками лидер женщин Чувашии Наталья Николаева, признав, что поддержка земляков, живущих в регионах страны, радует и вдохновляет. — Мы вместе формируем историю Сурского рубежа, которая будет подспорьем в воспитании подрастающего поколения. И если вы 9 Мая вместе с портретами фронтовиков будете нести и портреты ваших родственников, трудившихся в тылу, «Бессмертный полк» пополнится, обретет то значение, которого достоин исторически. А найти рамку, чтобы вставить туда фотопортреты родных и близких, можно на сайте «Сурскийрубеж.рф». Там же, кстати, можно узнать о том, что происходит на сегодняшний день в Чувашии: какие мероприятия в этом ключе проводятся».

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии: «Была возможность увидеть будущий памятник строителям Сурского оборонительного рубежа в конкурсном варианте. Из 13 представленных вариантов сразу обратила на него внимание. Архитектор Константин Фомин выбрал интересную форму создания монумента — 38 стел, в подтверждение 380 км протяженности рубежа… Думаю, что памятник оценят подрастающие поколения, которые видят все в движении, которым нужны абстракция, импульсы. Надеюсь, что наш мемориал тоже станет местом святости и торжественности. Именно такие чувства вызывает памятник Солдату, воздвигнутый Фоминым в мемориальном комплексе, посвященном памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942–1943 годах…»

Эмоциональны были и выступления представителей регионов. Так, руководитель Ассоциации чувашей тюменской области «Т?ван» Николай Николаевич Герасимов, рассказав о своих родных — участниках Великой Отечественной, заметил: «Хоть я родился в Сибири, но связаны мы одной землей, одной историей. Мои родственники тоже являлись участниками строительства оборонного рубежа на берегах Суры. Рассказывали об этом, когда приезжали к нам в гости. Поддерживаю инициативу Чувашии — подвиг трудовой имеет громадное значение. Будем об этом рассказывать нашим юным соплеменникам, и ряды «Бессмертного полка» пополним…»

Рыла окопы и бабушка Вероники Тимофеевой, руководителя национально-культурной автономии чувашей Иркутской области «Юлташ», жительница деревни Старое Ахпердино Батыревского района. Только юная Вероника не придала тогда большого значения ее рассказам… Теперь же, по ее уверениям, в рядах «Бесмертного полка» их автономии обязательно будут строители Сурского оборонительного рубежа, которые ковали победу в тылу.

Рассказав о том, что активистами автономии ведется активная работа по изучению истории своих родов, Тимофеева поведала, что их стараниями уже издана книга памяти о соплеменниках — участниках Великой Отечественной войны из деревни Толмачево Зиминского района губернии. К сожалению, деревня уже не существует, но память о ее 65 фронтовиках сохранена…

Вердикт же участников конференции был следующим — необходимо развивать интерес подрастающих поколений к историческому прошлому страны, в частности, к военной истории, формировать у молодежи чувство долга и ответственности на примере их героических предков.

Фото drive2.ru

Чуваши Санкт-Петербурга ежегодно участвуют в шествии «Бессмертного полка». Нынче вместе с портретами воинов-победителей они понесут и портреты строителей Сурского рубежа.