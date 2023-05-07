К марафону «Рубежи Победы» присоединилась Республика Марий Эл

Рубежи объединяют регионы

К межрегиональному патриотическому марафону «Рубежи Победы» присоединилась Республика Марий Эл. В столице соседнего региона состоялось сразу несколько встреч и культурных событий, в том числе с участием Главы Чувашии Олега Николаева и Главы Марий Эл Юрия Зайцева.

Патриотический марафон в Марий Эл стартовал с проведения научно-практической конференции «Строительство оборонительных рубежей: трудовой подвиг Поволжья». Архивисты, историки, преподаватели высших учебных заведений из разных регионов ПФО поделились результатами своих исследований.

«Мы активно готовились к масштабному взаимодействию с регионами по проведению марафона «Рубежи Победы». Практически в каждом театре есть постановки, посвященные труженикам тыла. Тема оборонительных рубежей важна не только для Чувашии, но и для всех регионов Поволжья. Сейчас нас приняла гостеприимная Республика Марий Эл», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

«Раньше огромный пласт информации о тружениках тыла, о том, как строились рубежи, был закрыт — эти объекты считались секретными. Небольшой экскурс в личную историю — мой дед родился в Марий Эл, также бабушка пережила войну здесь. Но когда я спрашивала своего деда, что было на войне, он отвечал: «Это тебе не нужно знать…» — поделилась депутат Госдумы от Чувашии Алла Салаева. — Сейчас архивисты работают над восстановлением исторических документов, которые отражают жизнь тружеников тыла».

В Государственном архиве Марий Эл состоялась демонстрация архивных документов «Рубежи на Волге» и документального фильма «По следам прошлого: Волжский оборонительный рубеж». При помощи рассекреченных документов и артефактов, найденных в результате археологических раскопок, местные ученые рассказали о формировании Волжского оборонительного рубежа на территории Марий Эл. Их коллеги из Чувашии, в свою очередь, изложили историю создания Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Также в исторической дискуссии участвовали научные деятели из республик Татарстан, Мордовия, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областей.

Кстати В общей сложности в мероприятиях патриотического марафона «Рубежи Победы» приняло участие более 14000 человек.

Основная выставка «Рубежи Победы» в рамках патриотического марафона была представлена в фойе Марийского государственного театра оперы и балета. Благодаря представленным там экспонатам можно было ознакомиться с основными этапами строительства рубежей, рассекреченными архивными документами. Также на сцене театра прошла постановка Чувашского государственного театра оперы и балета «Сурский рубеж».

«Вспоминая страницы истории оборонительных рубежей, которые были мало изучены, мы прикасаемся к мощнейшему источнику энергии, которая обеспечит уверенное движение вперед в различных сферах, — считает Глава Чувашии Олег Николаев. — Только благодаря сотрудничеству, совместному обсуждению истории и передаче знаний подрастающему поколению мы сможем сохранить память о тружениках тыла. Я уверен, что, основываясь на легендарных страницах истории, мы сможем продолжить дело, начатое нашими предками».

«Для нашей республики большая честь принимать патриотический марафон «Рубежи Победы». Я признателен Главе Чувашии Олегу Николаеву за инициативу, которая сплотила наши многонациональные республики, — поблагодарил Глава Марий Эл Юрий Зайцев. — Оборонительные рубежи проходили и через нашу республику. Сохранение исторической памяти — наш общий долг. Мы должны помнить героев Великой Отечественной войны».

Главы обоих регионов также возложили цветы к памятнику «Труженикам тыла» в парке Победы.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА, председатель Союза женщин Чувашии: «С момента задумки патриотического марафона мы предлагали участвовать в увековечении памяти тружеников тыла всем регионам ПФО. Изначально не было понимания, насколько масштабна проводимая работа. Однако спустя время все встало на свои места, и марафон «Рубежи Победы» приняли и полюбили. Возможно, в будущем к марафону присоединятся другие регионы и даже наши союзные страны».

Взаимодействие налажено, работу нужно продолжать

В рамках патриотического марафона «Рубежи Победы» Глава Чувашии Олег Николаев и Глава Марий Эл Юрий Зайцев подписали план мероприятий по реализации заключенного летом 2022 года на Петербургском экономическом форуме соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами. В сельскохозяйственной сфере предполагается обмен опытом в области племенного животноводства и птицеводства, селекции и семеноводства. Также рассматривается возможность предоставления фермерам торговых мест на рынках двух регионов и их участия в ярмарках выходного дня. У обоих регионов большие планы в области реализации инвестиционных проектов.

«Сегодня мы подписали план мероприятий, который включает в себя практически все сферы взаимодействия: экономику, взаимодействие в области культуры, спорта и по другим направлениям, — подчеркнул Глава Марий Эл Юрий Зайцев. — Сегодняшний день мы посвятим совместной работе и обсуждению всех наших точек соприкосновения и вариантов взаимодействия. Уверен, наши добрососедские отношения будут только развиваться».

«Между предприятиями Чувашии и Марий Эл налажено хорошее взаимодействие. При этом вырисовывается и дальнейшая перспектива. Нам ее нужно искать в тех направлениях, где сильны наши регионы. В частности, в нашей республике сильна электротехника, а партнеры преуспевают в производстве холодильного оборудования, — обратил внимание Глава Чувашии Олег Николаев. — Нужно совместно развивать агропромышленный комплекс. Нам важно чаще встречаться, общаться, искать новые точки соприкосновения и активно работать над их реализацией».