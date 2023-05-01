Парад, салют и «Лучи Победы». Программа праздничных мероприятий 5-9 мая

5 мая в столице Чувашии стартуют главные мероприятия, посвященные 78-летию Великой Победы. В 10 часов на Красной площади пройдет Парад дошколят и юнармейцев, в котором примут участие более двух тысяч ребят. Как рассказали в администрации Чебоксар, таких масштабных событий с участием детей не проводится ни в одном российском городе.

Главным вечерним событием пятницы станет гала-концерт этнофестиваля «Ясна Музыка». 6 мая праздничную эстафету на Красной площади примет детский патриотический фестиваль. А субботним вечером и весь следующий день здесь же, в «сердце города», под открытым небом состоится показ военных фильмов.

На 8 мая запланирован легкоатлетический марафон от Мемориального комплекса «Победа» до Красной площади и другие спортивные мероприятия. Вечером тут снова зазвучат любимые фронтовые песни, а небо озарят «Лучи Победы». Эта всероссийская акция обычно проходит в городах-героях, городах воинской и трудовой славы. Яркие столпы света в Чебоксарах поднимутся над МК «Победа» и Стелой трудовой доблести. А 9 мая к ночным иллюминациям присоединится также акция «Свеча памяти» и, конечно, в 22.00 прогремит салют.

Состоится в День Победы и традиционное возложение цветов к Вечному огню у Монумента Славы. А на площади Республики пройдет торжественный митинг и парад сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники, к которому сейчас усиленно готовятся.