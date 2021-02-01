Спортивная афиша

Спортивные мероприятия, проводимые с 22 по 28 февраля

Кубок Чувашии по армрестлингу

23 февраля, вт, 10:30

Спортшкола олимпийского резерва № 7 им.В. Ярды (г. Чебоксары, Московский проспект, 38В)

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти Заслуженного мастера спорта СССР Ирины Солдатовой

23 февраля, вт, 11:00, 24-25 февраля, ср-чт, 10:00

Спортшкола олимпийского резерва № 3 (г. Новочебоксарск,Винокурова, 1а)

Чемпионат и первенство Поволжья по спортивной аэробике

26 февраля, пт, 09:00,27 февраля, сб, 09:00 28 февраля, вс, 10:00

Спортшкола «Спартак» (г. Чебоксары, ул. Гагарина, 40)

Чемпионат Чувашии по спортивному туризму на горных дистанциях

26 февраля, пт, 19:00, 27 февраля, сб, 10:0028 февраля, вс, 09:00

Парк 500-летия г. Чебоксары (г. Чебоксары пр. М. Горького, 2)

Чемпионат и первенство Чувашии по ездовому спорту

27 февраля, сб, 11:00, 28 февраля, вс, 09:00

Спортивная база РОО «Спортивная федерация ездового спорта Чувашской Республики» (г. Чебоксары, п. Сосновка)

Чемпионат Чувашии по конькобежному спорту, отдельные дисциплины и классическое многоборье

27-28 февраля, сб-вс, 10:00

г. Новочебоксарск, ул. Ж. Куртовой, 1 А, СШОР № 4

Чемпионат Чувашской Республики по автомобильному спорту, дрифт

27-28 февраля, сб-вс, 08:00

Акватория Чебоксарского залива, речной порт

Республиканский турнир по волейболу среди сельских юношеских команд Чувашии на призы вице-адмирала В. Ильина

27 февраля, сб, 10:00

ДЮСШ «Кетне» (с. Комсомольское, ул. 40 лет Победы, 2)

Чемпионат России по баскетболу среди мужских клубов/команд сезона 2020-2021 гг., дивизион – суперлигаЧемпионат России по баскетболу среди мужских клубов/команд сезона 2020-2021 гг., дивизион – суперлига

БК «Чебоксарские Ястребы» – БК «Нефтехимик» (Тобольск)

28 февраля, вс, 14:00

Спортшкола олимпийского резерва № 7 им. В. Ярды (г. Чебоксары,пр. Московский, 38 В)