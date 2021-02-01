Спортивная афиша

Спортивные мероприятия, проводимые с 22 по 28 февраля
Кубок Чувашии по армрестлингу
23 февраля, вт, 10:30
Спортшкола олимпийского резерва № 7 им.В. Ярды (г. Чебоксары, Московский проспект, 38В)
Всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти Заслуженного мастера спорта СССР Ирины Солдатовой
23 февраля, вт, 11:00, 24-25 февраля, ср-чт, 10:00
Спортшкола олимпийского резерва № 3 (г. Новочебоксарск,Винокурова, 1а)
Чемпионат и первенство Поволжья по спортивной аэробике
26 февраля, пт, 09:00,27 февраля, сб, 09:00 28 февраля, вс, 10:00
Спортшкола «Спартак» (г. Чебоксары, ул. Гагарина, 40)
Чемпионат Чувашии по спортивному туризму на горных дистанциях
26 февраля, пт, 19:00, 27 февраля, сб, 10:0028 февраля, вс, 09:00
Парк 500-летия г. Чебоксары (г. Чебоксары пр. М. Горького, 2)
Чемпионат и первенство Чувашии по ездовому спорту
27 февраля, сб, 11:00, 28 февраля, вс, 09:00
Спортивная база РОО «Спортивная федерация ездового спорта Чувашской Республики» (г. Чебоксары, п. Сосновка)
Чемпионат Чувашии по конькобежному спорту, отдельные дисциплины и классическое многоборье
27-28 февраля, сб-вс, 10:00
г. Новочебоксарск, ул. Ж. Куртовой, 1 А, СШОР № 4
Чемпионат Чувашской Республики по автомобильному спорту, дрифт
27-28 февраля, сб-вс, 08:00
Акватория Чебоксарского залива, речной порт
Республиканский турнир по волейболу среди сельских юношеских команд Чувашии на призы вице-адмирала В. Ильина
27 февраля, сб, 10:00
ДЮСШ «Кетне» (с. Комсомольское, ул. 40 лет Победы, 2)
Чемпионат России по баскетболу среди мужских клубов/команд сезона 2020-2021 гг., дивизион – суперлигаЧемпионат России по баскетболу среди мужских клубов/команд сезона 2020-2021 гг., дивизион – суперлига
БК «Чебоксарские Ястребы» – БК «Нефтехимик» (Тобольск)
28 февраля, вс, 14:00
Спортшкола олимпийского резерва № 7 им. В. Ярды (г. Чебоксары,пр. Московский, 38 В)