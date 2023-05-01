«Химик-Август» вышел во второй этап с хорошими очками

Футболисты «Химика-Августа» сыграли заключительный матч первого этапа второй лиги. Подопечные Александра Ешкина в гостях боролись против команды «Урал-2».

Для вурнарцев матч складывался нелегко — на 19-й минуте после неудачной срезки защитника «химиков» Никиты Верхунова мяч предательски залетел в свои ворота. Однако, проявив силу воли, футболисты «Химика-Августа» не только отыгрались усилиями Александра Давыденко, но и благодаря реализованному пенальти Романа Шалина во втором тайме повели в счете. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу вурнарцев.

С 7 мая стартует второй этап соревнований. Команды из «второй шестерки» (с 7 по 12-е места турнирной таблицы), куда попали подопечные Александра Ешкина, сыграют друг с другом по одному матчу. На данный момент «Химик-Август» с 14 очками расположился на четвертом месте из шести коллективов. Вурнарцы сохраняют отличные шансы на сохранение прописки во второй лиге.