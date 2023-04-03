Футболисты команды «Химик-Август» проявили характер в матче с одним из лидеров

Семидневное трехматчевое турне завершилось для футболистов «Химика-Августа» в родных стенах. Подопечные Александра Ешкина встретились с командой «Амкар-Пермь» — грозным оппонентом с богатой историей выступлений в чемпионатах России. Если наша дружина сейчас борется за сохранение прописки во втором дивизионе, то пермяки нацелены на выход в первую лигу.

После победы в тяжелейшем выездном матче в Барнауле у вурнарцев практически не оставалось времени на восстановление перед домашней игрой с «Амкаром». В свою очередь, гости пребывали в недельном цикле и готовились к встрече в обычном режиме. Также в пользу пермяков и статистика очных встреч — в первом круге «Амкар» выиграл у «Химика-Августа» 3:0. При этом после зимнего перерыва подопечные Александра Ешкина возобновили сезон с отличными результатами. Поэтому болельщики вурнарцев с оптимизмом ждали предстоящей встречи.

Однако трибуны поддерживали не только хозяев встречи. Вслед за своей командой более 700 километров преодолела внушительная группа фанатов «Амкара», состоящая как минимум из 50 человек.

После предыгровой разминки команды ушли в раздевалки получать последние тактические установки от тренеров, а спустя несколько минут прозвучал стартовый свисток матча.

И с первых минут голкипер «Химика-Августа» Данила Ермаков подсказывал игрокам обороны: «Ближе, ближе» или «Догоняй, догоняй, не теряй позицию». На первых порах вратарская подпитка работала, но уже на 15-й минуте прозвучал тревожный звоночек… После розыгрыша углового мяч оказался в сетке ворот, но, к счастью вурнарцев, гол не засчитали из-за нарушения правил. Однако радость болельщиков длилась недолго — уже на 25-й минуте после прицельной подачи с угла поля навес на дальней штанге замкнул защитник «Амкара» Алексей Губочкин, открыв счет в матче.

После пропущенного мяча на игру постарались повлиять болельщики хозяев. Стартовала привычная и любимая игроками «Химика-Августа» перекличка. Активные фанаты за воротами хором произносили: «Химик!» — а центральная трибуна подхватывала: «Август!» Увы, сплочение публики, поддерживающей вурнарцев, не приводило к желаемому результату. Подопечные Александра Ешкина никак не могли взломать массированную и хорошо отлаженную оборону гостей.

После перерыва наставник «Химика-Августа» попытался освежить игру заменами. И игроки забегали! Несмотря на большое количество неточных передач, хозяева проникали в чужую штрафную, но преобразовать полумоменты в забитые мячи не удавалось. Бились об закрытую дверь, зато после двух ударов игроков «Амкара» мяч попадал в перекладину. Некоторые болельщики даже хватались за сердце, но сразу приходили в себя.

В решающие мгновения «химики» старались усилить давление — в один момент мяч заметался в штрафной площади гостей, но в сетку ворот не попал… Как ни старались футболисты «Химика-Августа», но отыграться им не удалось. В итоге поражение с минимальным счетом 0:1. После окончания встречи львиная доля болельщиков не направилась на выход со стадиона, а осталась поблагодарить своих игроков за проявленную самоотдачу.

«У нас было три игры за семь дней. Физически ножки немного подсели. За последнюю неделю пережили тяжелые по времени перелеты, — рассказал после игры нападающий команды «Химик-Август» Никита Ярославкин. — «Амкар» очень собранно играл у своих ворот. Борьбу проиграли, единоборства тоже. Пермяки превосходили нас. Конечно, у нас была пара опасных подходов к воротам, но не получилось. Сейчас предстоит очень важная игра с «Уралом-2» (Екатеринбург). Нужно побеждать и подниматься как можно выше во второй шестерке. Недоволен своей игрой — еще получил желтую карточку и пропущу матч в Екатеринбурге».

АЛЕКСАНДР ЕШКИН, главный тренер команды «Химик-Август»: «Ребят поблагодарил за игру. Очень рад, что футболисты проявили характер. Сейчас приехал «Амкар», у которого задача выхода в первую лигу. Игроки выложились, но физиологию не обманешь. Из-за недовосстановления у нас произошел сбой в игре. Отдали инициативу, хотели сыграть вторым номером. Переходы из обороны в атаку не получились, особенно в первом тайме, в котором было много необоснованного брака. Второй тайм смотрелся повеселее. Теперь важно восстановиться и в микроцикле подготовиться к матчу с конкурентами за позицию в таблице».