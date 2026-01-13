В Янтиковском округе пожарный извещатель предотвратил трагедию

В одном из домов деревни Подлесное едва не случилась трагедия, но беду отвел пронзительный звук маленького прибора. Благодаря автономному пожарному извещателю хозяин заметил задымление и успел спастись.

Как утверждает пресс-служба администрации округа, этот случай — лучшее доказательство того, что системная работа по профилактике спасает жизни. В прошлом году при поддержке Правительства Чувашии в округе было оснащено современными датчиками жилье 634 граждан. В их числе — одиноко проживающие, многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.

Извещатель — это не просто пластиковая коробочка на потолке, это ваш «личный охранник». Прибор почувствует дым даже тогда, когда человек крепко спит, и оповестит об опасности громким сигналом.