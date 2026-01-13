В Чебоксарах оборудуют шесть купелей

Приближается один из самых светлых и почитаемых христианских праздников — Крещение Господне. В православной традиции его отмечают 19 января. В храмах пройдут торжественные службы, освящение воды. Тысячи жителей Чувашии устремятся к купелям.

Подготовку к проведению мероприятий, приуроченных к празднику, обсудили на планерке в администрации столицы республики. В Чебоксарах для массовых купаний будет оборудовано шесть купелей в пяти местах:

• на реке Волге в районе Свято-Троицкого мужского монастыря (две купели);

• при церкви Святых Новомучеников и Исповедников Российских (одна купель);

• на Казанской набережной (одна купель);

• в районе коттеджного поселка «Дубки» (одна купель);

• в районе дома № 50а по улице Коммунальная Слобода (одна купель).

Возле купелей будет проведено дополнительное освещение, для подхода выложены деревянные пешеходные трапы. МЧС планирует установку палаток с обогревом. Сотрудники полиции, спасатели, государственные инспекторы по маломерным судам, врачи скорой помощи организуют дежурство.