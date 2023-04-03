В агрохолдинге по переработке мяса птицы трудятся осужденные мужчины

В конце 2022 года начал функционировать участок, функционирующий как исправительный центр при ФКУ ИК-1 УФСИН Чувашии. Реализация таких проектов имеет важное значение, ведь одна из ключевых задач исправительного центра – социальная адаптация осужденных.

«УФИЦ представляет собой общежитие для мужчин на 100 мест, в котором созданы все необходимые условия для проживания трудоустроенных осужденных. Имеются кровати, тумбочки и шкафы для личных вещей, отдельная кухня для приготовления и приема пищи, стиральные машины. Рядом с общими комнатами есть помещение для нарушителей, в которое могут попасть те, кто пренебрег установленным порядком отбывания наказания », — отметил начальник центра Александр Логинов.

Осужденные трудоустроены исходя из наличия рабочих мест с учетом их возраста и трудоспособности, состояния здоровья и имеющейся специальности на предприятии по переработке мяса птицы. В состав холдинга входят птицефабрика, комбикормовый завод, а также сеть фирменных предприятий торговли.

Данный вид уголовного наказания применяют как альтернативу лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, также их могут назначать осуждённым в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания. Так здесь оказался и Александр Перминов из Нижнего Тагила, осужденный по ст.228 УК РФ к 12 годам колонии строгого режима. После 8 лет лишения свободы за активное участие в общественной жизни учреждения и хорошее поведение, суд смягчил молодому человеку наказание и направил на принудительные работы.

«Чувства, когда ты выходишь из стен колонии, не сравнить ни с чем. Никаких вышек, никакого конвоирования, ощущение свободы», — отмечает Александр.

Здесь осужденным разрешено многое, даже телефон и компьютер. Несмотря на такую предоставленную «свободу», ограничения все же присутствуют.

«Мы, обязаны работать там, куда нас направили и не можем сами уволиться. Увольнение возможно только с разрешения и взаимного согласия администрации исправительного центра и предприятия. Также в наши обязанности входит соблюдение правил внутреннего распорядка, нельзя покидать центр без разрешения администрации, в том числе в выходные и праздничные дни», — добавил осужденный.

Исполнение наказания в виде принудительных работ, позволяет тем, кто преступил закон, адаптироваться в обществе, получить работу, восстановить социальные и родственные связи. Находясь в центре, подопечные получают возможность приобрести профессию, трудоустроиться, распоряжаться по своему усмотрению заработанными денежными средствами.