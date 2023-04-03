14 апреля — День медицинского работника уголовно-исполнительной системы

Преданность пенитенциарной медицине, стремление прийти на помощь пациентам в любую минуту, профессионализм в работе — эти качества присущи многим сотрудникам и работникам, посвятивших свою жизнь врачебному делу в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Сегодня наш рассказ о начальнике медико-санитарной части — враче ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 21 Федеральной службы исполнения наказаний» Татьяне Федоровой, а также о службе, которую она возглавляет.

— Татьяна Юрьевна, как Вы пришли в УИС?

— Завершив обучение на медицинском факультете Чувашского государственного университета и наработав небольшой опыт работы терапевтом в городской больнице г. Чебоксары, я решила связать свою судьбу со службой в уголовно-исполнительной системе. Начала службу в апреле 2009 года в должности врача — терапевта республиканской больницы исправительной колонии № 4 УФСИН России по Чувашской Республике — Чувашии. В 2013 году меня назначили на должность начальника отделения — врача республиканской больницы ФКУЗ МСЧ-21 ФСИН России. В декабре 2022 года — на должность руководителя ФКУЗ МСЧ-21 ФСИН России. По воле судьбы так складывалась моя карьера. Казалось бы, что только вчера я начала свою службу в уголовно-исполнительной системе, оборачиваясь назад я понимаю, что 13 лет своей жизни я посвятила непростому, но очень благородному и нужному делу — медицинской помощи людям.

— Какие интересные случаи из своих служебных будней можете вспомнить?

— В исправительное учреждение поступил осужденный с последствиями перенесенного инфекционного эндокардита, чему способствовал его образ жизни до попадания в места лишения свободы. Проблема была выявлена при первичном медицинском осмотре и изучении материалов его личного дела. Состояние здоровья было плачевным, в виду чего было принято решение немедленно вывезти его в Республиканский кардиологический диспансер, где консилиум специалистов подтвердил выставленный диагноз и было принято единственно правильное решение об оперативной замене двух клапанов сердца. Операция и протезирование были сделаны в Бакулевском медцентре. Принятые меры имели положительный результат: сегодня осужденный продолжает отбывать наказание, но состояние его здоровья стабилизировано, угрозы для жизни и здоровья нет.

— Расскажите как организовано медицинское обеспечение в ведомстве сегодня?

Медицинская служба уголовно-исполнительной системы является составной частью государственной системы здравоохранения и должна обеспечивать реализацию права граждан на охрану здоровья, получение медицинской помощи в соответствии с законодательством. Медицинская помощь в пенитенциарных учреждениях оказывается в объеме, предусмотренном Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи для учреждений соответствующего уровня и по видам медицинской помощи. ФКУЗ МСЧ-21 ФСИН России осуществляет медицинское обслуживание как личного состава ведомства, так и спецконтингента посредством функционирования медицинских частей, которые действуют по стандартам Минздрава. Для обслуживания сотрудников, вольнонаемных работников, членов их семей и пенсионеров УИС Чувашии функционирует Центр медико-социальной реабилитации, где каждый желающий может пройти диспансеризацию и получить квалифицированное лечение. В каждом подведомственном учреждении УФСИН Чувашии функционируют медицинские части, где подозреваемые, обвиняемые и осужденные, отбывающие наказание, получают весь спектр медицинских услуг.

Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть ФСИН России» — важное звено в структуре здравоохранения, использующее в повседневной деятельности самые современные диагностические и лечебные методики. Амбулаторно-поликлиническое звено рассчитано на 495 посещений в смену, Центр медико-социальной реабилитации может принять до 65 пациентов. Кроме того, имеется аптека, центр психофизиологической диагностики, военно-врачебная комиссия, центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, организационно-методическое и лечебно-профилактическое отделение и другие вспомогательные подразделения.

Сегодня в медицинской сфере ведомства трудятся около 300 человек, которые обеспечивают необходимое диспансерное наблюдение, профилактические осмотры, амбулаторное лечение подозреваемых, обвиняемых, подследственных, осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы. Их работа сложна и ответственна, потому что нередко от качества их работы зависит человеческая жизнь.

— С какими вызовами приходится сталкиваться в современных условиях?

С целью оказания качественной и своевременной медицинской помощи людям, создания комфортных условий работы сотрудников всегда актуальными и острыми остаются вопросы развития материально-технической базы, укомплектованности штатной численности медицинского персонала и рационального использования имеющихся ресурсов. Для оперативного и эффективного решения данных вопросов сотрудники ФКУЗ МСЧ-21 ФСИН России постоянно находится в тесном взаимодействии с вышестоящим руководством ФСИН России, министерством здравоохранения Чувашской Республики, руководителями служб и подразделений УФСИН по Чувашской Республике.

— Как выстраиваются отношения с учреждениями здравоохранения на территории республики?

При необходимости в дополнительных видах обследования и консультации на основании заключенных государственных контрактов наши подопечные и сотрудники консультируются в учреждениях здравоохранения республики. Огромные слова благодарности сотрудникам учреждений здравоохранения за эффективное и качественное сотрудничество и оказываемую помощь.

— На днях свой профессиональный праздник отметят медицинские работники уголовно-исполнительной системы. Что бы Вы пожелали им в преддверии профессионального праздника?

Приказом ФСИН России от 22 марта 2011 г. № 161 14 апреля объявлен Днем медицинской службы уголовно-исполнительной системы. В этот день мы чествуем тех, кто связал свою судьбу с благородной и нужной профессией медицинского работника. Меняются времена, события, поколения, но неизменным остается одно – добрые сердца и умелые руки медиков. В медицину не приходят случайные люди – это призвание тех, кто может разделить с человеком его боль и подарить надежду. Ни одна профессия не может сравниться по своей важности и сложности с этой профессией.

Люди, доверяя медицинским работникам самое дорогое – здоровье и жизнь, ждут от них высокой самоотдачи, милосердия и принятия единственно верного решения. Это большая ответственность.

Хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, за то, что в период пандемии вы достойно, мужественно выполняли и выполняете свой долг. Все сотрудники уголовно-исполнительной системы искренне гордятся и восхищаются вашим профессиональным подвигом.

Вы сделали все возможное, чтобы не допустить проникновения инфекции в учреждения. С самых первых дней вы были, без преувеличения, на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, работая на переделе возможностей. За короткий срок вам удалось провести большой комплекс организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые минимизировали распространение вируса.

Главной ценностью ведомственного здравоохранения являются высококлассные профессионалы, проявляющие в своей повседневной деятельности глубокие знания, стойкость, выдержку, чуткость и любовь.

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в нелегком, но очень важном деле защиты жизни и здоровья людей.

Справочно:

— Как происходило становление медицинской службы пенитенциарного ведомства?

Из истории образования МСЧ-21: 9 августа 1937 года была образована санчасть НКВД Чувашской АССР, которая является прародительницей медчасти УИС Чувашии. Первое время она размещалась в двухэтажном деревянном доме купца. Здание было снесено в 60-е годы во время строительства Чувашского государственного академического театра им. К. Иванова. В годы Великой Отечественной войны медицинская служба милиции, возглавляемая Широковой К.И и Калашниковой А.Е, работала с большими нагрузками. Основными задачами санитарной части были поддержание работоспособности личного состава, а также проведение ежегодной диспансеризации сотрудников. Кроме того, в республике насчитывалось большое количество эвакуированных, военнопленных и заключенных. Медицинские осмотры и своевременное лечение были необходимы всем. Личный состав санитарной части трудился без отпусков, по 12 часов в сутки.