В Чувашии осужденные к принудительным работам приняли участие в акции «Своих не бросаем»

По всей России набирает обороты инициатива, которая связала тех, кто в тылу, с бойцами, выполняющими воинский долг в зоне спецоперации. Каждый день к масштабному движению присоединяется все больше людей.

Осужденные женщины, отбывающие наказание в УФИЦ при исправительной колонии №3 УФСИН Чувашии, не остались в стороне. В свободное от работы время они изготавливают маскировочные сети для нужд бойцов специальной военной операции. «Женщины хотят выразить свою поддержку, которая так необходима землякам в непростых условиях спецоперации, ведь у многих на передовой есть родственники и друзья», — отметил начальник ФКУ ИК-3 УФСИН Чувашии Алексей Георгиев.