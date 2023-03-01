130 дольщиков ожидают сдачу дома по улице Калинина (позиция 83) в Чебоксарах

Наша газета неоднократно писала о ситуации вокруг этого долгостроя, который начали возводить еще в 2014 году. Как сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии, сдача объекта ожидается во втором квартале этого года. В настоящее время на объекте ведется внутренняя отделка квартир и подъездов. В скором времени будут завершены кровельные работы, остекление фасадов, электромонтажные работы. Затем подрядчик планирует приступить к благоустройству придомовой территории.
Опубликовано: 30 марта 2023 г.
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