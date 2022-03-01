МАРАТ ХУСНУЛЛИН,

заместитель председателя Правительства РФ

«Ранее считавшийся проблемным дом бывшего застройщика ООО «Кратонстрой» в Чебоксарах введен в эксплуатацию. Разрешение было выдано 29 марта 2022 года администрацией г. Чебоксары. Объекту присвоен почтовый адрес: г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 6. Решение о завершении строительства дома на ул. Гражданской было принято наблюдательным советом Фонда развития территорий в декабре 2019 года. Наблюдательный совет ежемесячно рассматривает более 100 объектов в отношении нескольких тысяч граждан. Такие решения — гарантия дольщикам, что их проблема будет решена. Граждане получают либо денежные компенсации, если принимается решение

о выплатах, либо квартиры после завершения строительства дома, если мы принимаем решение о дострое, как это было с домом в Чебоксарах».