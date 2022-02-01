Проблемные дома достраивают под жестким контролем

Недавно руководитель Минстроя Чувашии Павел Данилов проконтролировал ход завершения строительства трех жилых долгостроев, которые начали возводить еще шесть-семь лет назад.

Новый застройщик получит компенсацию

Один из них в Новочебоксарске в ЖК «Лазурный» на улице Строителей, 6. Напомним, застройщик ООО «Оргтехстрой» получил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями в 2015 году со сроком окончания в 2017-м. Площадь жилья — 9725 кв. м. Но стройка надолго застопорилась. В феврале 2020 года дом был включен в Единый реестр проблемных объектов.

А затем появился новый застройщик — СМУ-60, с которым было заключено соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства. Суть его в предоставлении застройщику в аренду под строительство МКД дополнительных земельных участков без проведения торгов с условием исполнения обязательств по завершению строительства проблемного дома. Участки предоставила администрация Новочебоксарска. Чтобы узаконить взаимоотношения с новым застройщиком, граждане заключили дополнительные соглашения к договорам участия долевого строительства, в том числе предусматривающие изменение застройщика, сроков передачи жилых помещений.

На строительной площадке глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов поделился с журналистами своими ожиданиями: «Благодаря активной позиции Главы республики, администрации города, Минстроя Чувашии нам удалось сдвинуть проект с мертвой точки. Мы за счет компенсационных участков нашли подрядчика, который уже заключил соглашение и вышел на строительную площадку. Такого в Новочебоксарске еще никогда не было. В ближайшие недели работа закипит. Ставим задачу в этом году ввести дом в эксплуатацию». Руководитель Минстроя Павел Данилов добавил: «Сегодня новый застройщик уже приступил к строительно-монтажным работам и к ноябрю текущего года планирует подготовить объект к сдаче».

По-деловому настроен и директор фирмы ООО «СЗ «СМУ-60» Олег Васянин, рассказавший о поэтапной реализации планов: «На сегодняшний день осталось достроить 8 этажей в двух подъездах. В июне приступаем к благоустройству дворовой части. В августе-сентябре завершаем парковку и внутреннюю отделку. Наши обязательства — в течение 2022 года выполнить строительно-монтажные работы. Сегодня мы уже вышли на площадку, получили положительное заключение экспертизы о расконсервации объекта, заключили договор на электроснабжение, начали заниматься монтажом башенного крана, штукатурными работами. Первый подъезд готов под чистовую отделку, соответственно до мая планируем закончить полностью строительство всего каркаса, в июне — благоустройство. Думаю, в ноябре — начале декабря подпишем акт ввода объекта в эксплуатацию и в январе-феврале 2023-го передадим людям квартиры. Постараемся пораньше». Напомним, по этому дому заключено 52 договора долевого участия с 93 гражданами.

Финансами поможет фонд

В декабре 2015 года ООО «Алза» получило разрешение на строительство дома в Чебоксарах по проезду Соляное (позиция 5). А в 2019 году дом оказался в реестре проблемных. Он будет достроен за счет средств Фонда защиты прав дольщиков, а это более 440 млн рублей. Строительные работы на объекте начались летом прошлого года (генеральный подрядчик — ООО «СК «ТехСтройКазань»). Сейчас идет монтаж технического этажа. Наблюдается минимальное отставание от установленного графика, основной причиной которого, по словам директора подрядной организации, стала массовая заболеваемость рабочих COVID-19. На данный момент на объекте в две смены трудится 61 человек, все процессы выстроены с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Завершение строительства объекта — июль 2023 года. Квартиры ждут 123 дольщика.

Третьим объектом контрольной проверки стал чебоксарский долгострой на улице Гражданской, 6 — недостроенное детище ООО «Кратонстрой» (77 дольщиков). Дом достраивает ООО «Нептун». Строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 98 процентов. Сейчас генподрядчик завершает монтаж внутренней системы газоснабжения и комплектацию в полном объеме исполнительной документации по уже выполненным работам. В связи с выявлением дополнительного объема работ, не учтенного в проектной документации, а также устранением подрядчиком замечаний в части подключения объекта к газовым сетям сроки его сдачи в эксплуатацию перенесены с четвертого квартала 2021 года на первый квартал 2022 года.

Павел Данилов сообщил журналистам, что в Чувашии на 1 января 2022 года было 16 объектов в ЕРПО, сейчас два объекта исключены из «проблемного» реестра. Один из них по причине отсутствия дольщиков, второй — в связи с выплатой компенсации гражданам — участникам долевого строительства. После введения новых правил исключения объектов из ЕРПО технически на 12 процентов произошло уменьшение общей жилой площади в части обманутых дольщиков. «В конце прошлого года была разработана подробная «дорожная карта» по каждому проблемному объекту. Мы договорились с участием прессы проходить все контрольные точки с выездом на проблемные объекты. Следующая запланирована на начало апреля», — отметил руководитель Минстроя.

Держать застройщиков и подрядчиков, так сказать, в тонусе, просто необходимо. К примеру, дал слово завершить монтажные работы к концу марта — отлично, а мы посмотрим, не расходится ли слово с делом. Хорошо, что к контрольным проверкам строительства на проблемных объектах привлекаются главы администраций городов, представители прокуратуры, регионального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и застройщики. Все должны видеть на объектах живую работу, а не бумажную.