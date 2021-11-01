Новый инвестор планирует достроить проблемный дом в Новочебоксарске

Многоквартирный дом по улице Строителей, позиции 6, 6а (ЖК «Лазурный») будет достроен с привлечением нового инвестора в следующем году.

Напомним, его строительство начато еще в 2015 году со сроком окончания в 2017-м, застройщиком выступало ООО «Оргтехстрой», но не справилось с обязательствами. Сегодня степень готовности объекта — 39 процентов. Квартиры в этом доме ожидают 93 человека. В феврале прошлого года он был включен в Единый реестр проблемных объектов.

А в нынешнем, как сообщала «СЧ», в администрации Новочебоксарска состоялась встреча представителей Минстроя и других ведомств с дольщиками ЖК «Лазурный», где шла речь о возможности смены «старого» застройщика на нового — СЗ «СМУ-60», руководит которым Олег Васянин. За нового застройщика проголосовало большинство дольщиков. Бизнес-план этой организации строится на предоставлении ей в аренду под строительство МКД дополнительных земельных участков без проведения торгов. Такой правовой механизм, используемый при завершении строительства проблемных объектов, у нас в республике действует. И использовать его при подборе нового застройщика предложил Глава республики Олег Николаев. В начале сентября в Минстрое Чувашии было зарегистрировано заявление СМУ-60 о готовности реализовать масштабный инвестиционный проект в сфере жилищного строительства.

В октябре на заседании рабочей группы под председательством Олега Николаева этот проект признан соответствующим региональному законодательству и утвержден план мероприятий по завершению строительства проблемного объекта. Администрация Новочебоксарска планирует выделить новому застройщику земельные участки по улице Жени Крутовой в аренду без проведения торгов в целях реализации инвестиционного проекта, который будет контролировать Минстрой республики. В настоящее время СМУ-60 проводит работы по обследованию недостроенного объекта и подписанию документов о его передаче от прежнего застройщика.

Чтобы узаконить взаимоотношения с новым застройщиком, будущим новоселам необходимо заключить дополнительные соглашения к договорам долевого участия в строительстве жилья, в том числе предусматривающие изменение наименования застройщика, а также сроков передачи жилых помещений. Инициатор проекта (СМУ-60) планирует возобновить строительство на объекте не позднее первого квартала 2022 года и завершить его с получением разрешения на ввод дома в эксплуатацию — в декабре того же года.

По данным Минстроя, сейчас ожидают завершения строительства 14 жилых объектов, куда вложили свои деньги дольщики и чьи права оказались нарушенными. В нынешнем году в планах достроить пять жилых домов, в следующем — восемь, а в 2023 году сдать в эксплуатацию последний жилой объект.