Минстрой представит в Фонд защиты прав дольщиков план достройки каждого дома

План действий по каждому проблемному объекту должен быть представлен в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в течение ближайших десяти дней.

Такую задачу, как уже сообщала «СЧ», Глава Чувашии Олег Николаев поставил на заседании Кабинета министров в ходе рассмотрения изменений в местный закон о защите прав граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории республики.

В начале декабря, напомним, Глава республики, а также вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов встретились с генеральным директором ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» Константином Тимофеевым.

«Согласно договоренности по итогам этой встречи мы взяли на себя обязательство в течение ближайших десяти дней составить детальный анализ и план действий по каждому объекту, который находится в реестре обманутых дольщиков, — сказал Глава республики. — Здесь важны критерии — каким образом мы контролируем процесс, какие действия должны происходить поэтапно, поквартально: сколько человек должно работать, какая техника использоваться, каких результатов должны достичь к конкретной дате. Мы должны четко понимать, как реализуется проект, каким образом исполняются обязательства новых подрядных организаций, которые вошли на объекты, по их достройке».

Предлагаемые изменения, которые планируется внести в закон, разработаны в связи с изменениями в федеральное законодательство в сфере долевого строительства многоквартирных домов. Федеральными законами конкретизируются полномочия контролирующего регионального органа в области долевого строительства — в части направления в Центральный банк РФ запроса об информации о страховой организации, с которым застройщиком заключен договор, получения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае, если застройщик освобожден от обязанности представлять такую отчетность, размещения на своем официальном сайте в сети интернет информации о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях в отношении деятельности застройщика.

Напомним, сейчас в Чувашии насчитывается 16 проблемных объектов, один из них — торгово-офисный. Количество дольщиков — 2085 человек, обязательства перед ними превышают 3 млрд рублей. На сегодняшний день фондом приняты решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав 544 граждан по 5 проблемным объектам долевого строительства, четыре из них планируется достроить. А полностью решить проблемы всех дольщиков в республике намереваются до 2023 года.

Заметим, плановые проверки проблемных объектов долевого строительства в республике проводятся регулярно. И особенно часто — в столице республики, где долгостроев больше всего. К примеру, вполне ожидаемы частые выезды на позицию 6 по улице Гражданской — дом начинал поднимать ныне застройщик-банкрот «Кратонстрой», а достраивает его ООО «Нептун».

Сейчас на объекте ведутся монтажные и штукатурные работы, установка квартирных дверей, начато благоустройство придомовой территории. По словам застройщика и подрядной организации, в ближайшее время будут завершены работы по отделке мест общего пользования, установлены квартирные двери, планируется выполнить врезку газа. Руководителю подрядной организации рекомендовано нарастить темпы работ с увеличением количества рабочих на устройстве крытой автостоянки, а также завершить внутренние работы по устройству внутриквартирных систем отопления. Все необходимые работы на объекте должны быть выполнены в этом году.

Под контролем и другие проблемные стройки — позиция 6,6а в ЖК «Алые паруса» и позиция 2 в ЖК «Гагарин». Застройщик первого объекта планирует завершить строительные работы в нынешнем декабре.