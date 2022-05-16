Новые застройщики проблемных объектов обещают не подвести

Работа по восстановлению прав участников долевого строительства должна быть реально эффективной, а не только на словах, что нередко, как мы уже знаем, приводило к печальным для людей последствиям в виде жилищных долгостроев.

Как сегодня в республике обстоят дела с восстановлением прав обманутых дольщиков? Именно об этом шел разговор на заседании рабочей группы с участием представителей Минстроя республики, Фонда развития территорий, застройщиков, Фонда защиты прав дольщиков в Чувашии. Общую картину представил министр строительства Павел Данилов. По его данным, на начало прошлого года в реестре было 12 проблемных объектов, более 2200 участников долевого строительства. А в течение того же года прибавилось еще шесть объектов, само собой, и дольщиков, ждущих квартир, стало больше. Но при этом удалось достроить два жилых дома. И на конец года в реестре значилось 16 объектов, из них 15 жилых домов и один торгово-офисный центр.

СПРАВКА «СЧ» На конец первого квартала 2022 года в республике было 13 проблемных объектов долевого строительства — 12 жилых домов и один торгово-офисный центр. Общая площадь долгостроев — 111 тысяч кв. м.

И вот пришел 2022 год. В первом квартале по причине завершения строительства были исключены из реестра проблемных объектов уже три многоквартирных дома. В том числе, как сообщала «СЧ», 10-этажный дом номер 6 по улице Гражданской в Чебоксарах, строительство которого было начато в 2015 году. Согласно дорожной карте, которая была утверждена Главой Чувашии, идут плановые мероприятия по восстановлению в этом году прав дольщиков еще по четырем проблемным объектам.

Возобновлены работы на объекте ООО «Победа», заключен контракт с новым застройщиком. В мае ожидается завершение строительства торгово-офисного центра ООО «ТК–Снабжение» по улице Гагарина в Чебоксарах. Основные работы выполнены. Касаемо жилого дома (ООО «СУОР») — остаются несколько граждан, которые получили свои квартиры, но пока числятся в реестре.

Недавно наблюдательным советом федерального Фонда развития территорий принято решение о выплате компенсаций дольщикам дома, который возводило ООО «Альянс Недвижимость». В ближайшее время ожидается решение наблюдательного совета фонда по второму объекту этого же застройщика.

Сроки принятия решений по оставшимся девяти объектам намечены до 2023 года. Генеральный директор Фонда защиты граждан-участников долевого строительства в Чувашии Юрий Иванов сообщил о ходе завершения строительства проблемных объектов, по которым ППК «Фонд развития территорий» принял соответствующее решение.

Региональный фонд реализует строительство трех объектов общей жилой площадью 33 тысячи квадратных метров, где нарушены права 366 дольщиков. В нынешнем декабре должна быть сдана в эксплуатацию позиция 83 по улице Калинина (ООО «Победа»). По результатам февральских торгов ее взялось достроить ООО «Стройтех». Здесь идут строительно-монтажные работы, застройщик проблем не видит.

В августе 2023 года планируется ввести в эксплуатацию жилой дом 7 на площади Речников — детище ООО «Фирма «Старко». Строительно-монтажные работы возобновлены генподрядчиком ООО «Глобус» с 17 января этого года. На позиции 5 по проезду Соляному (ООО «Алза») строительно-монтажные работы ведет генподрядчик ООО «ТехСтройКазань». Планируемый срок ввода в эксплуатацию — август 2023 года. На заседании представитель застройщика подтвердил обозначенный ранее срок, сейчас ведутся строительно-монтажные работы по монолитным конструкциям выше 4 этажа.

Директор СМУ-60 Олег Васянин, взявшийся достроить жилой дом на улице Строителей в Новочебоксарске (ООО «Оргтехстрой», позиции 6, 6а) отметил, что планы остаются в силе — в нынешнем декабре дом будет достроен, а ключи от квартир дольщикам передадут в первом квартале 2023 года, «по ходу строительства проблем нет».

После этого апрельского совещания представители Минстроя побывали на объектах ООО «Специализированный застройщик «Лидер», на совести которого несколько долгостроев. Речь о недостроенных домах в ЖК «Гагарин» и ЖК «Кувшинка». На стройплощадках порадоваться было особо нечему.

На объектах позиций 1 и 2 строительно-монтажные работы ведутся крайне медленно. По данным застройщика, там работают 30 человек. А на объектах позиций 19 и 3 работы не ведутся вовсе…

Напомним, для восстановления прав дольщиков в декабре прошлого года правительство Чувашии обратилось с просьбой инициировать банкротство этого застройщика. После чего могут быть применены механизмы фонда — завершение строительства объектов или выплаты компенсаций дольщикам. Фонд обратился в Арбитражный суд, заседание о признании ООО «СЗ «Лидер» несостоятельным (банкротом) было назначено на конец апреля этого года.

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На недавнем заседании правительства республики принят законопроект, который поможет дольщикам и поспособствует увеличению муниципального и государственного жилищного фонда.

Его принятие, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, обусловлено внесением изменений в Закон Чувашской Республики «О защите прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики».

«Законопроект очень значимый. Помимо решения задач по завершению объектов, которые были начаты с участием граждан по принципу долевого участия, мы запускаем возможность ускоренного формирования государственного и муниципального жилищного фонда», — подчеркнул Глава республики Олег Николаев. Он отметил, что эти моменты важно использовать для обеспечения жильем граждан, которые ждут его годами.

В новой редакции закона есть положение о предоставлении в аренду без торгов земельного участка для строительства многоквартирного дома с условием восстановления прав лиц, сведения о которых включены в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены. Кроме того, предлагается предусмотреть предоставление земельного участка в аренду без торгов для строительства многоквартирного дома при условии безвозмездной передачи не менее 10% общей площади его жилых помещений для формирования государственного и муниципального жилищного фонда.