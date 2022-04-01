Дом № 6 по ул. Гражданской сдан через 7 лет после начала строительства

Впервые с 2019 года с помощью механизмов Федерального фонда защиты прав дольщиков (ныне — Фонд развития территорий) в Чувашии введен в эксплуатацию многоквартирный дом, построенный на долевых началах.

А конкретно — подписано разрешение на ввод в эксплуатацию 10-этажного дома № 6 по улице Гражданской в Чебоксарах. Минстрой республики выдал заключение о его соответствии требованиям проектной документации.

Строительство объекта начато в 2015 году, изначально сдача дома в эксплуатацию планировалась в 2017. В итоге банкротства застройщика ООО «Кратонстрой» в декабре 2019 года Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение о завершении возведения этого многоквартирного дома. И он стал первым объектом, достроенным с помощью механизмов фонда, отмечает Минстрой Чувашии. Выполнила свои обязательства строительная фирма «Нептун», завершившая строительство дома в обозначенные сроки. Таким образом, восстановлены права 77 граждан — участников долевого строительства (67 семей). Выдача ключей от квартир будущим новоселам запланирована на апрель.

ЦИФРА К концу следующего года в республике планируется восстановить права 2,2 тысячи участников долевого строительства

Как уже сообщала «СЧ», до конца 2022 года в Чебоксарах также должна быть сдана в эксплуатацию позиция 83 по улице Калинина (ООО «Победа»), на сегодняшний день на объекте уже ведутся строительно-монтажные работы. Два объекта — позиция 5 по проезду Соляному (ООО «АЛЗА») и дом 7 на площади Речников (ООО «Фирма «Старко») — запланированы к вводу в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Завершение строительства этих объектов также взяли на себя федеральный и региональный Фонды развития территорий. На рассмотрение наблюдательного совета планируется вынести еще два проблемных объекта застройщика-банкрота «Альянс Недвижимость».

ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН,

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ: «Ввод объекта по улице Гражданской в Чебоксарах позволит восстановить в правах более 70 участников долевого строительства. Возможность решения проблем обманутых дольщиков в нашей стране появилась и остается действенной в настоящее время благодаря Правительству и руководству Российской Федерации, которые приняли масштабную программу по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков».

Глава федерального фонда Константин Тимофеев обратил внимание на объекты, которые заявлены регионом и требуют особого внимания. Это пять долгостроев двух застройщиков — ООО «Специализированный застройщик «Лидер» и СЗ «ГрандСтрой», которые до сих пор не признаны банкротами, что является препятствием для рассмотрения объектов наблюдательным советом. «Почти 1400 дольщиков ждут решения своей проблемы, и мы обязаны это решение в 2022 году принять, чтобы защитить граждан. По обоим застройщикам конкурсного управляющего мы нашли, в ближайшее время фонд обратится в арбитражный суд (уже обратился. — Авт.) Прошу регион также держать на контроле этот вопрос», — подчеркнул генеральный директор. Следует заметить, что с просьбой инициировать банкротство указанных застройщиков в фонд изначально обратилось правительство Чувашии. Речь о недостроенных домах в ЖК «Гагарин» и ЖК «Кувшинка» (СЗ «Лидер»), а также ЖК «Алые паруса» («ГрандСтрой»).

КСТАТИ Сегодня в «проблемном» реестре Чувашии 14 объектов, сообщают в Минстрое республики. До конца 2023 года планируется восстановить права всех граждан — участников долевого строительства. Это более 2,2 тысячи человек или 1,5 тысячи семей.

Общая площадь дома превышает 6 тыс. кв. м, в том числе жилая — 3,91 тыс. кв. м (с учетом балконов). В здании 10 этажей и 73 квартиры, из которых гражданам продано 67 жилых помещений, остальные — юридическим лицам. Фото cap.ru