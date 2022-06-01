Реестр проблемных домов в Чувашии сокращается

Люди получают компенсации или квартиры

С конца нынешнего мая начались выплаты возмещений гражданам, которые вложили средства в покупку квартир в проблемном доме 1А, расположенном в Новочебоксарске по улице Советской.

Его строительство вело ООО «Альянс-Недвижимость», но, как видим, неудачно, если дольщики не получили свои квартиры. Но и то благо, что деньги не пропадут, благодаря наблюдательному совету Федерального фонда развития территорий, принявшему решение о выплате компенсаций. На возмещение средств, вложенных в строительство квартир, могут претендовать 190 граждан. По данным фонда, на сегодняшний день компенсации получили 46 человек, сообщили в Минстрое республики.

Кстати, и дольщики второго объекта ООО «Альянс-Недвижимость» по решению наблюдательного совета уже получают компенсации. Речь о позиции 5 на улице Гагарина в Чебоксарах. Правда, не все гладко начиналось. В середине мая конкурсный управляющий застройщика сообщил прокурору района, представителям Минстроя республики и города, по какой причине не всем дольщикам указанной жилой позиции выплачена денежная компенсация. Получили ее граждане, которые были включены в первоначальный список, направленный в Фонд развития территорий. А по остальным дольщикам суд принял решения лишь в феврале этого года. Дополнительный список с претендентами на возмещение направлен в фонд в начале апреля.

Конечно, люди получают компенсации вынужденно, не увидев своих квартир. В Чувашии таких не очень много, а вот в целом по России предостаточно. По данным главного управляющего директора федерального Фонда развития территорий Константина Тимофеева, согласно решениям наблюдательного совета о выплатах, с начала 2022 года по 7 июня деньги получили 8,9 тыс. дольщиков в 43 регионах страны. Общая сумма компенсаций составила 30,2 млрд рублей. «Всего на сегодняшний день по решениям наблюдательного совета фонда о выплатах восстановлены права 36,1 тыс. дольщиков. Они получили компенсации на общую сумму 87,8 млрд рублей», — подытожил Тимофеев. И призвал граждан активнее обращаться в офис уполномоченного банка за своими деньгами. Это позволит избежать инфляционных рисков и быстрее использовать средства для покупки нового жилья.

За пять месяцев с начала этого года за счет денежных возмещений и завершения строительства долгостроев Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) по России сократился на 515 объектов в 55 регионах. По данным Тимофеева, на 1 июня в реестре значилось 2006 проблемных объектов в 71 регионе. На сегодняшний день решениями наблюдательного совета Фонда развития территорий защищены 106,9 тыс. пострадавших граждан. Сейчас в работе фонда еще более трехсот объектов, по которым необходимо восстановить в правах 11,9 тыс. человек.

«Эту работу мы планируем завершить до конца 2022 года благодаря слаженному и оперативному взаимодействию с регионами», — отметил Константин Тимофеев. Он также подчеркнул, что в целях недопущения появления новых проблемных объектов фонд ведет постоянный мониторинг строящихся объектов. Права почти 47 тыс. дольщиков регионы восстанавливают собственными силами. В первом квартале 2022 года с применением механизмов субъектов в правах восстановлены 5,9 тыс. граждан. До конца года регионам предстоит решить вопрос обманутых дольщиков еще по 267 проблемным объектам (более 19 тыс. человек).

В Чувашии также происходят существенные подвижки. На расширенной коллегии Минстроя Чувашии об итогах работы по курируемым направлениям в 2021 году первый заместитель руководителя этого ведомства Владимир Максимов сообщил, что федеральным Фондом развития территорий приняты решения о финансировании в Чувашии пяти проблемных объектов общей площадью 51,4 тыс. квадратных метров (517 граждан). Речь о долгостроях ООО «Победа», «Кратонстрой», «Алза». Семь объектов, в том числе два от застройщика ООО «Альянс-Недвижимость», пять от ООО «СЗ «Лидер» и ООО «СЗ «Грандстрой» находятся в работе фонда. Без поддержки фонда силами региона достраиваются два объекта ООО «Оргтехстрой» и ООО «ТК Снабжение».

В прошлом году введен в эксплуатацию жилой дом ООО «СЗ «Лидер» — восстановлены права 428 дольщиков. В нынешнем году принято решение по двум объектам ООО «Альянс-Недвижимость» в Чебоксарах — восстановлены права 346 дольщиков. Из реестра проблемных в 2022 году уже исключены четыре жилых объекта. Также в этом году планируется исключить пять объектов ООО «ТК-Снабжение», «Альянс-Недвижимость» (два объекта), «Победа» и «СУОР». А на 2023 год исключение из реестра проблемных запланировано для семи объектов застройщиков ООО «СЗ «Лидер» (четыре объекта), «Грандстрой», «Фирма «Старко». Всего на сегодняшний день в республике 12 проблемных объектов долевого строительства — 11 жилых домов и торгово-офисный центр.

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К «долевке» есть вопросы

Слышал по телевидению, что в первую очередь Фонд защиты прав дольщиков будет достраивать дома с большим процентом готовности. Так ли это? Будет ли компенсация (неустойка) за отсроченное строительство, как указано в договоре долевого участия?

Алексей Истомин

Специалисты федерального Фонда развития территорий сообщают, что степень готовности объекта — это не фактор, который влияет на сроки подготовки материалов для наблюдательного совета и на сроки рассмотрения на нем вопроса о восстановлении прав граждан — участников строительства объекта. И поясняют процедуры, которые необходимо пройти, чтобы проблемные дома стали кандидатами на помощь со стороны фонда.

После получения ходатайства от субъекта РФ с перечнем проблемных объектов, в отношении которых требуется применение механизмов, используемых фондом, он инициирует запрос документов у конкурсных управляющих застройщиков, проведение строительно-технических экспертиз и оценок рыночной стоимости 1 кв. м в отношении каждого из заявленных объектов.

Если банкротство застройщика на момент получения фондом ходатайства региона не инициировано, он вправе сам это сделать, обратившись с соответствующим заявлением в суд. Дело в том, что введение конкурсного производства — обязательное условие для вынесения вопроса о восстановлении прав граждан — участников строительства объекта на рассмотрение наблюдательного совета фонда.

При этом фонд — некоммерческая организация — при передаче ей обязательств перед участниками строительства по Закону «О несостоятельности (банкротстве)» не несет ответственности за допущенные застройщиком (банкротом) нарушения, предусмотренного договором срока передачи дольщику объекта. Организация обязана передать ему этот объект в течение трех лет со дня вынесения арбитражным судом определения, предусмотренного пунктом 3 статьи 201.15-2 Закона о банкротстве.

Как рассчитывается размер денежного возмещения, если квартиру приобрести не получится?

Сергей Сомов

Размер возмещения определяется исходя из стоимости 1 кв. м равнозначного жилого помещения на первичном рынке в соответствии с отчетом независимого профессионального оценщика, привлеченного фондом, на дату, которая не может быть более чем на 6 месяцев ранее даты принятия фондом решения о выплате возмещения.

По закону существуют два ограничения: сумма возмещения не может быть меньше, чем произведенная оплата по договору участия в долевом строительстве и она не может быть выплачена более чем за 120 кв. м (по всем помещениям в одном доме).