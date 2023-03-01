В связи с паводком пенсию выплатят досрочно

Жителям республики, проживающим в населенных пунктах, находящихся под угрозой затопления, пенсия и иные социальные выплаты за апрель доставят раньше установленных сроков, сообщили в Отделении Социального фонда России по Чувашии. Почтовые отделения начнут доставку пенсий и соцвыплат с 5 апреля. Досрочно пенсию получат жители четырех населенных пунктов: села Кожевенное Порецкого муниципального округа, квартала Зеленый города Алатыря, деревень Пущино и Нерядово Мариинско-Посадского муниципального округа.