В связи с паводком пенсию выплатят досрочно

Жителям республики, проживающим в населенных пунктах, находящихся под угрозой затопления, пенсия и иные социальные выплаты за апрель доставят раньше установленных сроков, сообщили в Отделении Социального фонда России по Чувашии. Почтовые отделения начнут доставку пенсий и соцвыплат с 5 апреля. Досрочно пенсию получат жители четырех населенных пунктов: села Кожевенное Порецкого муниципального округа, квартала Зеленый города Алатыря, деревень Пущино и Нерядово Мариинско-Посадского муниципального округа.
Опубликовано: 29 марта 2023 г.
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