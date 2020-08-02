Получайте услуги Пенсионного фонда, не выходя из дома

Практически любая услуга ПФР сегодня доступна в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности фонда и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты. Ссылка на личный кабинет гражданина расположена на главной странице официального сайта ПФР https://www.pfrf.ru. Для входа в Личный кабинет на сайте ПФР необходима регистрация на портале госуслуг.

В личном кабинете доступно 70 услуг ПФР. Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с материнским капиталом найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в нем также есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Консультирование по телефону – также один из самых востребованных у населения дистанционных способов. Телефонная справочная служба ОПФР есть в каждом районе республики. Список телефонов размещен на сайте ПФР в разделе «Контакты региона». Также получить информацию и проконсультироваться можно в региональном контакт-центре Отделения ПФР по Чувашской Республике по телефону 8 (8352) 64-91-14.

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