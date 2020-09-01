В те же сроки, но только на «Мир»: в ПФР рассказали об изменениях в получении пенсий

Второй осенний месяц принесет ряд нововведений пожилым гражданам — другим станет порядок получения пенсий, а несколько ветеранов Великой Отечественной получат выплату в 75 тысяч рублей.

Главное новшество, затрагивающее большинство пожилых жителей республики, — с 1 октября выплаты пенсии и пособий будут производиться только на карты платежной системы «Мир». Пластиковые карты других систем, к примеру, Visa и MasterCard, для этих целей использоваться не будут.

На брифинге в республиканском отделении Пенсионного фонда, прошедшем в понедельник, 21 сентября, подробно разъясняя, какие изменения ждут пенсионеров в связи с новым правилом, отметили, что нововведение не затронет тех, кто получает пенсии и соцвыплаты на сберкнижку или наличными на почте и дома. Они будут получать свои денежные выплаты по той же схеме, что и раньше.

«Переход на выплату пенсий исключительно на карту «Мир» никак не повлияет и на график их доставки, — заверила управляющий Отделением ПФР по Чувашии Роза Кондратьева. — Всем нашим клиентам, получателям, они будут «приходить» в привычные даты».

По ее словам, сегодня около 70% пожилых жителей республики получают пенсию в кредитных учреждениях. Из них две трети пользуются банковскими картами. Вот им, если они и в дальнейшем желают получать пенсии таким образом, необходимо оформить карту «Мир» до 1 октября.

Если при оформлении карты произойдет изменение банковского счета для зачисления пенсий, то получателям следует проинформировать об этом Пенсионный фонд, подав заявление. Сделать это можно любым удобным способом: через личный кабинет на сайте ПФР, Единый портал госуслуг, направить по почте либо обратиться в МФЦ или в отделения Пенсионного фонда по месту жительства с новыми реквизитами банковской карты.

При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам получатель — через почту (в кассе или на дому) или банк (на карту или на счет по вкладу).

Напомним, постепенный переход на карты «Мир» начался с 1 июля 2017 года. С этого времени новоявленные пенсионеры и те, кто менял карту по истечении срока ее действия, автоматически получали карты национальной платежной системы. И в настоящий момент, отметила Кондратьева, большинство пенсионеров уже пользуются ими.

Но есть один нюанс — платежная система «Мир» не действует за рубежом. Это следует учесть тем пенсионерам России, которые не проживают на территории страны. Таким гражданам следует заранее уточнить условия перечисления выплат после 1 октября в той кредитной организации, в которой открыт счет банковской карты.

На единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей могут рассчитывать в октябре некоторые наши ветераны. Речь идет о борцах с националистическим подпольем на территории советских республик на западе СССР в 1944-1951 годах. Соответствующий Указ (№ 544) подписан Президентом России 2 сентября текущего года.

Согласно документу на указанную выплату имеют право граждане, являющиеся инвалидами Великой Отечественной войны и ее участниками из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов госбезопасности, участвовавшие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 по 31 декабря 1951 года.

Размер выплаты — 75 тысяч рублей — можно считать символичным: ведь она приурочена к 75-летию со Дня Победы. И как уточнили в республиканском отделении, это касается тех граждан, которым аналогичная сумма не выплачивалась в апреле–мае текущего года. Кстати, деньги смогут получить граждане РФ, проживающие как у себя на родине, так и в Латвии, Литве и Эстонии.

В Чувашии на эту выплату сегодня пока претендуют 4 человека. Один из них уже получил 50 тысяч рублей как труженик тыла по Указу № 100, потому в октябре ему будет сделана доплата в размере 25 тысяч рублей. «Никаких заявлений и дополнительных документов для получения выплаты от ветеранов не требуется, — пояснила Роза Кондратьева, — деньги им в октябре перечислят автоматически на основании документов, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда».

КСТАТИ Как сообщил в Twitter председатель думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн, с инициативой о распространении выплат ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине к Президенту обратился руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который является председателем общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

На раздумья осталось несколько дней

30 сентября 2020 года завершается прием заявлений от семей с детьми до 16 лет на получение мер государственной поддержки в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Тем, кто еще не написал такое заявление, надо поспешить.

Всего же за время пандемии, рассказали в республиканском отделении Пенсионного фонда, принято 193800 заявлений. На поддержку семей направлено более 5 млрд рублей. Однако примерно на 400 детей в республике заявлений еще не подано. А без такого документа направить финансовую помощь семьям невозможно. При этом, отмечают в отделении, специалистами ПФР делается все возможное, чтобы найти всех детей и сделать так, чтобы адресаты получили причитающиеся средства.

По словам Управляющего Отделением ПФР по Чувашии Розы Кондратьевой, чаще всего не обратившиеся за выплатами семьи относятся к особой категории. К примеру, есть случаи отказа от государственной помощи по религиозным мотивам. Или часть детей проживает у бабушек и дедушек, которые не являются законными представителями. Подать же заявление на выплату могут только законные представители, то есть родители, усыновители, опекуны, попечители.

Отделение Пенсионного фонда по Чувашской Республике напоминает, что выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. И не учитываются в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Заявление удобнее всего подать в электронном виде — на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг, на единовременную выплату — только через портал Госуслуг. Опекунам необходимо обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Для заполнения заявлений понадобятся: паспорт заявителя; свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты; реквизиты банковского счета заявителя; для представителей — документы, подтверждающие нахождение ребенка под опекой.

Получить более подробную информацию, а также предварительно записаться на прием можно по телефону регионального контакт-центра: 8(8352) 64-91-14, а также по дополнительным номерам телефонов «горячих линий» в городах и районах республики.

Фото Олега Мальцева

Переход на карту «Мир» актуален для тех пенсионеров, которые получают денежные средства через банкоматы.