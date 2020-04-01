Более 10 тысяч ветеранов получат выплаты к 75-й годовщине Победы вместе с апрельской пенсией

Единовременные выплаты ветеранам войны, утвержденные Президентом страны, людям доставят вместе с апрельскими пенсиями, сообщает республиканское отделение ПФР. Специально обращаться за их получением не нужно, выплачивать деньги будут в беззаявительном порядке на основании данных Пенсионного фонда.

Как уже сообщала «СЧ», Указ о единовременных выплатах в связи с 75-­й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне был подписан еще 7 февраля текущего года. Согласно документу выплаты в размере 75 тысяч рублей получат:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, более шести месяцев служившие в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года. Таких у нас в республике 410 человек;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (33 человека);

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период войны (47 человек);

вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной войны (2358 человек).

Кроме этого люди, непосредственно принимавшие участие в боевых сражениях, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат и ежегодные выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Они предусмотрены Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 186.

Есть еще единовременная выплата ветеранам в размере 50 тысяч рублей. На нее могут рассчитывать:

ветераны войны, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

По данным республиканского отделения ПФР, в Чувашии сегодня проживают 7174 пенсионера, которые в годы Великой Отечественной войны являлись участниками трудового фронта, проработавшими в тылу не менее шести месяцев. Все они в текущем месяце вместе с пенсией получат по 50 тысяч рублей.

Всего же в Чувашии выплаты в связи с 75-­летием Победы получат более 10 тысяч человек. И как уверили в республиканском отделении, несмотря на мероприятия, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, все выплаты будут перечислены своевременно, в полном объеме и доставлены по особому графику, установленному с учетом специального режима работы почтамтов и отделений почтовой связи.

Сельские отделения доставку пенсии и других выплат будут осуществлять 1-­2 апреля — за 5 и 6 апреля; 3-­4 апреля — за 7 и 8 апреля; 7­-8 апреля — за 9 и 10 апреля; 9­-10 апреля — за 11 и 12 апреля.

Городские почтовые отделения пенсии и другие выплаты выдадут 1­2 апреля — за 5 и 6 апреля; 3­4 апреля — за 7 и 8 апреля; 6­7 апреля — за 9 и 10 апреля; 8­9 апреля — за 11 и 12 апреля.

Далее доставка пойдет по обычному графику.

НАПОМНИМ 14 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал Указ «О единовременной выплате отдельным категориям граждан, проживающих на территории Чувашской Республики, в связи с 75-­й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941­-1945 годов». Указом устанавливается единовременная денежная выплата в размере 25 тысяч рублей проживающим в республике инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Выплаты за счет средств республиканского бюджета будут произведены в мае через отделы социальной защиты.

Фото rbk.ru:

В целом по стране выплаты ко Дню Победы получат 1,15 млн ветеранов войны, сообщают в Минтруда России.