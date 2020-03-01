Как работает почта, МФЦ, Сбербанк и другие службы в нерабочую неделю

Часть служб, услуги которых нам жизненно необходимы, уже в понедельник ограничили свою деятельность. Где-то не принимают посетителей, где-то сократили часы работы. Для того, чтобы разъяснить нашим читателям, как можно получить необходимые документы или консультацию не выходя из дома, в Мининформполитики республики провели брифинг.

МФЦ

Массовый очный прием в МФЦ прекращается по 4 апреля 2020 г. Но в исключительном случае, когда у людей возникают ситуации, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требуют неотложного решения, можно прийти в МФЦ лично.

ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОН

При соблюдении режима самоизоляции у пожилых людей не всегда есть возможность положить деньги на мобильный телефон или заплатить за Интернет. Поэтому всем юридическим лицам рекомендовано предоставлять сотовую связь и доступ в Интернет людям старше 60 лет даже при нулевом и отрицательном балансе.

НАЛОГИ

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике приостанавливает прием и обслуживание налогоплательщиков до 3 апреля. При этом все справки можно получить круглосуточно в личном кабинете налоговой службы, через портал Госуслуг, так же можно подать декларацию.

С 6 апреля и до особых указаний, прием и обслуживание в инспекциях будет проводиться только по записи на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

ПОЧТА

Почтальоны работают в обычном режиме, но отделения связи будут закрыты для клиентов — за исключением отделений закрытого типа. Юридические лица, заключившие договор с Почтой России, в эти три дня могут сдавать почтовые отправления в те отделения, к которым они прикреплены согласно договору, по предварительной записи.

Пенсию всем, кто получает ее в отделениях связи, почтальоны готовы принести на дом. Так же дома у клиента сотрудники почты могут оформить коммунальные платежи и подписку на газеты и журналы, доставить ему посылку или бандероль.

СОЦЗАЩИТА

Отделы социальной защиты Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии не будут принимать граждан до 3 апреля включительно. Однако выплаты, по сообщению Минтруда Чувашии, не прекратятся и будут осуществляться в установленные законодательством сроки. Продление всех социальных пособий и льгот, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев, будут производиться автоматически, без посещения отделов социальной защиты населения и сбора справок.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Работает в обычном режиме, но все справки и консультации можно будет получить дистанционно, не посещая офис. Это можно сделать через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте ФСС, а также через электронную почту.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Все справки можно получить в электронном виде. Но если возникла необходимость в личной консультации по поводу назначения, перерасчета пенсии, выплаты материнского капитала, нужно обязательно записаться на прием на сайте ПФР и приходить только в назначенное время. Исключение делается только для людей, кому нужно получить средства на погребение.

Кроме того, напоминают в республиканском отделении Пенсионного фонда, позвонив на многоканальный телефон регионального Контакт-центра, (8352) 64-91-14, люди могут получить консультации по любому вопросу, относящемуся к компетенции органов ПФР.

СБЕРБАНК

Сегодня, 31 марта, все отделения банка будут работать по расписанию субботы. С 1 и по 4 апреля все офисы, кроме дежурных — трех в Чебоксарах, по одному в Канаше и Новочебоксарске — будут закрыты. Банкоматы и информационно-платежные терминалы будут работать в стандартном режиме.

Алена Ткач, Елена Зайцева