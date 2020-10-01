«Серебряное» волонтерство помогает людям старшего возраста найти себя после выхода на пенсию

Физкультура как составляющая счастья

Победителями Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» стали сразу 56 проектов. Это рекордное количество в истории конкурса, сообщает газета «Аргументы и факты». Благодаря этому рекорду в 16 регионах будут открыты центры «серебряного» волонтерства, где будет реализовано 80 идей.

«Серебряное» волонтерство — одно из направлений программ активного долголетия, которые реализуются в российских регионах благодаря национальному проекту «Демография». Это движение помогает людям старшего возраста найти себя после выхода на пенсию, вести активный образ жизни, общаться и помогать тем, кому необходима помощь. В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок — 3249 из всех регионов страны. Такой рост числа заявок говорит о востребованности волонтерского движения, и поэтому было решено увеличить грантовый фонд с 7,5 до 8,9 млн рублей.

«Меня впечатляют истории авторов проектов, рассказывает председатель Совета волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев. — Например, на конкурс подали инициативу «Дед плохому не научит», где мужчины старшего возраста становятся наставниками для детей и подростков, у которых нет дедушек. Это очень эффективная и нужная тема — наставничество, совместные спортивные, образовательные тренинги, особенно этого не хватает трудным подросткам, сиротам. Ради такого мы и проводим конкурс — чтобы поддерживать проекты, которые делают пожилых людей счастливыми, дарят им эмоции и не дают чувствовать себя одинокими и, что не менее важно, дают им возможность быть полезными обществу и помогать».

НАША СПРАВКА Конкурс «Молоды душой» ежегодно организует Ассоциация волонтерских центров при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и благотворительного фонда «Память поколений». Помимо финансовой поддержки, проекты-победители получат административное, информационное и методическое сопровождение от организаторов конкурса.

В направлении «Социальные проекты» грантовую поддержку в размере от 100000 до 200000 рублей получат 25 инициатив. Среди них проекты по укреплению экокультуры в обществе, социализации детей с различными заболеваниями, помощи одиноким людям пожилого возраста и другие.

Зоя Бусоргина из города Алатырь в Чувашской Республике, организатор проекта-победителя «Фабрика здоровья БРИЗ (бодрость-развитие-изящество-здоровье) по пропаганде ЗОЖ среди пенсионеров, уверена, что все изменения нужно начинать с себя. Она каждый день доказывает на собственном примере, что жизнь после 50 может быть интересной, насыщенной и полной побед. «Мне важно было получить грант, чтобы обратить внимание общества на российскую глубинку. У нас в Алатыре и Алатырском районе «серебряное» волонтерство только зарождается. Хочется на своем примере через проект людям показать, что быть здоровым, жить активно — это стильно, позитивно, чтобы люди пенсионного возраста думали не о болячках, а радовались жизни», — рассказала победительница.

ЗОЯ БУСОРГИНА,

«серебряный» волонтер: «Пандемия дала мне возможность пройти обучение по социальному проектированию в рамках онлайн-марафона «Соцзавод 2.0» в течение 12 дней и получить профессиональную помощь экспертов, после чего я смело подала заявку на участие в конкурсе. Мои эмоции восторга от победы не описать словами. Я рада, что смогу теперь реализовать задуманное и помочь пожилым людям. Ведь физическая активность — это незаменимая составляющая счастья».

Зоя Бусоргина долгое время работала педагогом по физической культуре Стемасской основной школы, сообщают на сайте Алатырского района. Ее стаж — более 40 лет. Солиден и стаж волонтерства Бусоргиной — Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, зимняя Универсиада в Красноярске, международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде… И педагогическая работа, и участие в движении «серебряных» волонтеров помогли ей накопить неоценимый практический опыт. Поэтому Зоя Витальевна решила поделиться мудрыми советами, правилами ведения здорового образа жизни и особенностями развития двигательной активности. Так появился ее проект «Фабрика здоровья «БРИЗ», направленный на популяризацию здорового образа жизни, формирование устойчивых привычек к занятиям физкультурой и пропаганду активного долголетия среди граждан пожилого возраста поселка Восход Алатырского района.

Юлия Тутина, «АиФ»

Фото сap.ru