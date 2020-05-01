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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВАЛЕРИЙ ЛЬВОВ
заслуженный мастер спорта СССР по боксу, почетный гражданин г. Чебоксары

«С принятием закона о поправках в Конституцию России наиболее уязвимые слои населения получат новую систему гарантий. Одними из важных считаю те поправки, которые касаются социального блока. В частности, государство будет гарантировать, что минимальный размер оплаты труда будет не меньше, чем величина прожиточного минимума трудоспособного населения, что дает дополнительную поддержку социально незащищенным слоям населения. Также регулярно будет осуществляться индексация размера пенсии, и это будет касаться и работающих пенсионеров. Это очень важно для лиц старшего возраста в условиях нестабильной мировой экономики».

Опубликовано: 22 мая 2020 г.


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