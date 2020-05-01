Бывшие ветеринары в суде отстояли право на «сельскую» надбавку к пенсии

Жители Цивильского района обратились в суд за защитой своих прав на получение «сельской» надбавки к страховой пенсии по старости.

Бывшие ветеринарные врачи, фельдшеры, заведующие ветеринарными участками Цивильской и Красноармейской районных станций по борьбе с болезнями животных считают незаконными решения Управления ПФР в Цивильском районе об отказе в установлении им повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии. Пенсионный фонд исходил из того, что Цивильская и Красноармейская районные станции по борьбе с болезнями животных не относятся к сельскохозяйственным предприятиям.

А каково же мнение суда? Есть Федеральный закон № 400 о страховых пенсиях лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве. Им устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховым пенсиям по старости и по инвалидности в размере 25 процентов от установленной фиксированной выплаты на весь период их проживания в сельской местности.

Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям по старости и по инвалидности, утверждаются Правительством РФ. Согласно правилам периоды работы в колхозах, на машинно-тракторных станциях, в совхозах, которые осуществлялись на территории РФ (бывшей РСФСР) до 01.01.1992 года, включаются в «сельский стаж» независимо от наименования профессии, специальности и занимаемой должности. После этой даты в стаж работы в сельском хозяйстве включаются периоды работ в профессиях, должностях, специальностях, которые предусмотрены утвержденными списками.

Из представленных в суде справок следовало, что истцы работали на ветеринарных участках, обслуживавших сельскохозяйственных животных совхозов и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Штатных ветеринарных работников в этих сельхозпредприятиях не имелось. Из выписок ЕГРЮЛ в отношении сельхозпредприятий следовало, что основным видом деятельности каждого из них являлось смешанное сельское хозяйство, в том числе разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, разведение прочих пород крупного рогатого скота, лошадей, буйволов и прочей живности.

По типовым положениям о Цивильской и Красноармейской станциях по борьбе с болезнями животных основной их деятельностью была ветеринарная, направленная на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Законом РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии» для специалистов Государственной ветеринарной службы РФ, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках), могут устанавливаться меры социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и законодательством российских субъектов.

Совокупность исследованных судом доказательств позволила отнести работу граждан-истцов в должностях ветеринарного фельдшера, ветеринарного врача и заведующего ветеринарными участками к работе в сельском хозяйстве в отрасли «животноводство». На этом основании суд удовлетворил требования истцов.

Фото с сайта vest-news.ru:

Через суд «сельской» доплаты к пенсии добиваются не только местные ветеринары. Точно так же поступили их коллеги из Бурятии, с Алтая и ряда других регионов страны.