В Чувашии началась подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы

Третий год подряд 9 Мая Парад Победы в Чебоксарах пройдет на площади Республики.

По главной улице промарширует сводный полк Чебоксарского гарнизона с привлечением военной техники. Распоряжение об организации его торжественного прохождения подписал в понедельник Глава Чувашии Олег Николаев. Согласно документу, подготовка и проведение парада возложена на республиканский военкомат. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии поручено обеспечить финансирование расходов и передачу на хранение материальных средств, приобретенных для мероприятия. А администрациям муниципальных и городских округов рекомендовано провести торжественные митинги, концертные программы и выступления.

Уже известно, что в Чебоксарах праздничные мероприятия начнутся с 5 мая. До этого в течение апреля в городе приведут в порядок памятные объекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а к концу месяца столицу принарядят в праздничное убранство. Центральные улицы украсят флагами и обновленными стендами о героях Великой Отечественной войны, а на Красной площади установят новый арт-объект: 4-метровую звезду Победы. 7 мая Красная площадь превратится в открытый кинотеатр, где весь день будут транслировать ретрофильмы и современные киноленты о подвигах русских солдат. Вечером 8 мая здесь пройдет городской проект «Поем песни Победы». А 9 мая — праздничный концерт и салют Победы в 22 часа.

Прохождение сводного полка чебоксарского гарнизона в праздничный день начнется в полдень. В парадных расчетах примут участие ветераны боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, кадеты, оркестр Росгвардии. Зрелищной по традиции станет и парад техники. В одном строю по площади проедут внедорожники ГАЗ 69, грузовики ЗИС 5, зенитные пушки с дистанционным наведением, легендарная «Катюша», машины Шумерлинского завода специализированных автомобилей и другие автомобили. К колонне также присоединятся байкеры, а завершит Парад Победы Бессмертный полк.