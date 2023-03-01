Готовить профессиональных футболистов смогут и в Чувашии

Стадион построят, «локомотив» поддержат

Сегодняшнее состояние и перспективы развития футбола в республике в ходе рабочей встречи обсудили Глава региона Олег Николаев и президент Футбольной Национальной Лиги Наиль Измайлов.

В республике уделяется особое внимание развитию футбольной инфраструктуры — за три года построено 14 полноразмерных футбольных поля с искусственным газоном, сообщил гостю Глава Чувашии. К тому же в этом году планируется открыть еще одно поле для игры в мяч в Комсомольском муниципальном округе.

Обсудили на встрече и строительство крытого футбольного манежа на стадионе «Труд» в Чебоксарах. Данный проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. «В Минспорт России направлена заявка на выделение средств из федерального бюджета для строительства данного объекта в 2024 году», — сказал Олег Николаев. А это позволит республике претендовать на присвоение статуса «Регионального центра подготовки футболистов Российского футбольного союза».

Как пояснил министр физической культуры и спорта республики Василий Петров, это будет первый крытый футбольный манеж, который позволит вести тренировочный процесс и проводить соревнования круглогодично. «И что важно, объект будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнул министр.

В проекте манежа предусмотрено два блока — одноэтажный основной с футбольным полем размером 40х60 метров и двухэтажный вспомогательный блок административно-бытового назначения.

В Чувашии футбол очень популярен, отметил Глава Чувашии. По предварительным данным, в нем заняты более 35 тысяч человек. «Это очень большая цифра для республики», — согласился Наиль Измайлов.

С прошлого года чувашский профессиональный футбольный клуб «Химик-Август» играет во Второй лиге России по футболу и уже имеет некоторые успехи. Поэтому разговор о нем был вполне закономерен. Так, Олег Николаев рассказал, что появление этого клуба в Чувашии стало локомотивом для вовлечения молодого поколения в профессиональный футбол. «Поэтому будем его активно поддерживать», — подчеркнул Глава республики.

В свою очередь президент Футбольной национальной Лиги выразил готовность тоже оказать помощь — дать образовательную программу для менеджмента клуба, помочь в его развитии, обмена опыта с командами клубов из близлежащих регионов. «Надеюсь, что это сможет дать результат и поможет вырасти ФК «Химик-Август», — заключил Наиль Измайлов.