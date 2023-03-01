Паводковая обстановка остается на особом контроле спасателей

На прошлой неделе в Алатырь был направлен сводный отряд на случай возможных ЧС в период «большой воды». В город прибыли 68 сотрудников МЧС и Чувашской республиканской поисково-спасательной службы, в их распоряжении — более 20 единиц специальной техники.

Но применить эту технику на практике пока повода не было. К понедельнику возле Алатыря Сура поднялась до отметки 560 см при норме 633 см, разница с прошлым днем составила +20 см. Гидрологическая обстановка близ села Порецкое изменилась незначительно: за сутки Сура здесь прибавила 3 см, достигнув уровня 558 см (норма — 632 см). Зато река Цивиль понемногу начала убывать. На гидропосте у деревни Тувси вода спала на 12 см.