На Волге в районе Новочебоксарска рыбаков унесло на льдине

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Почти час провели на дрейфующей льдине неосторожные любители зимней рыбалки. Фото МЧС по Чувашии

Только встал первый лед на водоемах Чувашии, как любители зимней ловли массово двинулись на реки и озера. Предупреждения спасателей о том, что лед местами еще тонок и опасен, они традиционно проигнорировали. Но если на прудах лед еще как-то способен выдержать рыбаков, то на Волге во многих местах он непрочен.

И гром грянул. 2 декабря в 10.03 в службу спасения поступил тревожный сигнал. Забыв старую истину, что толпиться на тонком льду опасно, любители рыбалки кучно собрались в одном месте ниже ГЭС напротив Новочебоксарска. Произошло ожидаемое — льдина с рыбаками откололась и начала дрейфовать.

Силы спасателей были подняты по тревоге. К месту инцидента направились спасатели станций Новочебоксарска и Мариинского Посада. На берегу подготовили службы жизнеобеспечения. Увидев судно спасателей, рыбаки толпой кинулись к ней, пытаясь спастись первыми. Прибывшим на помощь пришлось, мягко говоря, повысить на людей голос и успокоить их — лед был очень тонкий и любая суета могла привести к трагедии. В 11.03 спасательную операцию завершили — всех доставили на берег, в медпомощи никто не нуждался.

Но могло получиться гораздо хуже. К сожалению, трагедии на льду происходят ежегодно, и многие выводов из них не делают. Вот и сейчас спасатели ежедневно проводят профилактические рейды. И очень опасаются, что кто-то поддастся рыбацкому азарту и пойдет по тонкому льду. Или поедет на машине там, где это смертельно опасно.

Пришли морозы, лед станет крепче. Но далеко не везде. А гибель в ледяной воде страшна — об этом стоит помнить тем, кто не представляет себе жизни без мормышек и ледового бура.

Опубликовано: 6 декабря 2022 г.


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