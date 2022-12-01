На Волге в районе Новочебоксарска рыбаков унесло на льдине

Только встал первый лед на водоемах Чувашии, как любители зимней ловли массово двинулись на реки и озера. Предупреждения спасателей о том, что лед местами еще тонок и опасен, они традиционно проигнорировали. Но если на прудах лед еще как-то способен выдержать рыбаков, то на Волге во многих местах он непрочен.

И гром грянул. 2 декабря в 10.03 в службу спасения поступил тревожный сигнал. Забыв старую истину, что толпиться на тонком льду опасно, любители рыбалки кучно собрались в одном месте ниже ГЭС напротив Новочебоксарска. Произошло ожидаемое — льдина с рыбаками откололась и начала дрейфовать.

Силы спасателей были подняты по тревоге. К месту инцидента направились спасатели станций Новочебоксарска и Мариинского Посада. На берегу подготовили службы жизнеобеспечения. Увидев судно спасателей, рыбаки толпой кинулись к ней, пытаясь спастись первыми. Прибывшим на помощь пришлось, мягко говоря, повысить на людей голос и успокоить их — лед был очень тонкий и любая суета могла привести к трагедии. В 11.03 спасательную операцию завершили — всех доставили на берег, в медпомощи никто не нуждался.

Но могло получиться гораздо хуже. К сожалению, трагедии на льду происходят ежегодно, и многие выводов из них не делают. Вот и сейчас спасатели ежедневно проводят профилактические рейды. И очень опасаются, что кто-то поддастся рыбацкому азарту и пойдет по тонкому льду. Или поедет на машине там, где это смертельно опасно.

Пришли морозы, лед станет крепче. Но далеко не везде. А гибель в ледяной воде страшна — об этом стоит помнить тем, кто не представляет себе жизни без мормышек и ледового бура.