В районе Сосновки спасатели вытащили из воды любителя зимней рыбалки

По первому тревожному зимнему звонку выехали в выходные чебоксарские спасатели: на левом берегу Волги в районе Сосновки один из рыбаков провалился под лед.

На аэроботе «Тайфун» сотрудники спасательной службы доехали до места ЧП в считанные минуты. Впрочем, их помощь уже не понадобилась — незадачливого рыбака вытащили на берег очевидцы происшествия. Но так благополучно рыбалка на неокрепшем льду кончается не всегда. В ноябре прошлого года, например, трое любителей подледного клева в Ибресинском, Шумерлинском и Вурнарском районах не вернулись домой с первой зимней рыбалки.

Первый лед коварен, предупреждает главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС по Чувашии Герман Майков. Хоть погода стоит холодная, на реках, в том числе и на Волге, в верхнем бьефе ГЭС лед еще не достиг безопасной толщины в 7-8 сантиметров. На прудах и озерах ледовое покрытие потолще — в среднем от 8 до 10 сантиметров. Но и там рыбалка может быть небезопасна: в местах, где в водоемы впадают ручьи, где есть подземные источники, сливные колодцы или заросли камыша, лед может оказаться гораздо тоньше критичного минимума. Следует опасаться и мест, где лед покрыт снегом: снежный покров действует как одеяло и под ним лед нарастает значительно медленнее.

Подготовка к зимнему сезону у тех, кто отвечает за безопасность людей на водоемах, прошла по плану — на прошлой неделе в республиканской поисково-спасательной службе провели смотр готовности техники, каждая спасательная станция республики оснащена аэроботами и прочими техническими средствами. Но водоемов в республике много, на каждый по аэроботу и спасателю не поставишь. Поэтому и самим рыбакам спасатели советуют подумать — может пока не стоит торопиться выходить на речной лед, ради нескольких окуньков или красноперок рисковать здоровьем и жизнью.

КСТАТИ

Недавно сотрудники Чувашской республиканской поисково-спасательной службы провели учебную тренировку по спасению провалившегося под лед. С тренировочной задачей спасатели справились успешно — их «провалившийся» под лед коллега, одетый в спасательный жилет и защитный костюм, даже сильно замерзнуть не успел. Но в реальной жизни вряд ли у каждого рыбака будут такие жилет и костюм. К тому же, утверждают специалисты, в воде с температурой от +2 до 0 градусов человек может продержаться всего лишь 10-15 минут.