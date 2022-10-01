Последние две недели спасателям регулярно приходится искать грибников

По статистике поисково-спасательной службы Чувашии, как правило, теряются в лесу представительницы прекрасной половины, а чаще всего это происходит в Заволжье и в Шумерлинском районе.

В минувшую среду, например, в районе шумерлинского садового товарищества «Здоровье» потерялись две женщины, которые ушли за грибами. Два сотрудника спасательной станции «Шумерлинская» незамедлительно выдвинулись на помощь, и в скором времени потерявшиеся были найдены и выведены из леса. Неделей раньше местные спасатели также благополучно вернули в родные пенаты любительницу тихой охоты, заплутавшую в районе поселка Путь Ленина.

Иногда грибники и сами находят путь домой. Так, 11 октября спасатели почти три часа искали двух женщин, заблудившихся в лесном массиве в районе поселка Северный, в Заволжье. А в половине восьмого вечера пришло сообщение, что охотницы за грибами самостоятельно выбрались из леса.

Но не всем так везет. Почти сутки пришлось провести в лесу двум жительницам поселка Сосновки. Сигнал о том, что женщины ушли за грибами и заблудились, поступил поздно вечером 4 октября. Вместе со спасателями на поиски отправились поисковики из «Лизы Алерт» и просто неравнодушные люди. К вечеру следующего дня женщин, 39 и 60 лет от роду, удалось, наконец, отыскать. Как рассказали сами спасенные, ночью в лесу было страшно и холодно, но они грелись, прижимаясь друг к другу, и не теряли надежды, что их найдут…

КСТАТИ

К поиску невезучих грибников приходится подключаться и полицейским. В прошлую субботу в половине шестого вечера в дежурную часть ОМВД по Ибресинскому району позвонил пожилой грибник и попросил о помощи. Как выяснилось, 77-летний житель Канаша приехал собирать грибы возле железной дороги, заблудился и обратный путь не мог найти.

Сотрудники полиции выехали на поиски пенсионера, по дороге ориентировали его по телефону, а также включали спецсигналы на служебной машине, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии. В девятом часу дедушку, наконец, вывели из леса. Помощь медиков ему, к счастью, не потребовалась.