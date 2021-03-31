Глава Чувашии посетил Цивильский район

«Большую воду» укротят, а в Чурачиках будет новая школа

Ввиду большого снежного покрова в предстоящий паводок в республике не исключается подтопление ряда населенных пунктов и объектов. Об этом предупредил Глава Чувашии Олег Николаев в ходе рабочей поездки в Цивильский район.

Такая ситуация возможна в том числе и в пойме реки Цивиль, где расположены Тихвинский монастырь и деревня Три-Избы. Еще не так давно эта местность почти ежегодно страдала от затопления, но благодаря возведенной защитной дамбе такая опасность была сведена к минимуму. В прежние не сильно экстремальные паводки проблем уже не было. Нынче же, как отметил побывавший на объекте Глава республики в присутствии и.о. министра природных ресурсов и экологии Александра Воробьева и врио председателя ГКЧС Чувашии Николая Иванова, дамбе предстоит «по-настоящему почувствовать свое предназначение, а местным жителям и ответственным за прохождение «большой воды» показать умение слаженно действовать». Олег Николаев заверил, что все другие проблемные в этом отношении объекты, находящиеся в 17 муниципальных образованиях, будут под постоянным вниманием руководства региона. Наиболее критичная ситуация возможна на десятке объектов в пяти муниципалитетах.

Обеспечить безопасность старинной обители очень важно. Тихвинский монастырь должен стать центром паломнического туризма в рамках проекта развития исторической части Цивильска. Данная концепция обсуждалась на совещании в местном историко-краеведческом музее, разместившемся в недавно отреставрированном старинном особняке.

Залогом успеха такого проекта глава районной администрации Сергей Беккер считает уникальную историю города и расположение его на большой федеральной магистрали. Это способствует привлечению потока туристов, причем разных направлений, в том числе паломнического, гастрономического и даже экстремального. Могут найтись желающие, скажем, провести ночь в местной тюрьме, построенной еще в конце 18 века…

Работа по реализации проекта уже ведется. Заключен договор с лабораторией московской архитектурной школы «МАРШ», внесшей свой вклад в разработку проекта набережной в Чебоксарах. Недавно ее специалисты побывали и в Цивильске, встречались с общественностью и депутатами. В режиме видеосвязи состоялось общение с архитектурным критиком и куратором, руководителем лаборатории Еленой Гонсалес, которая презентовала слайды.

По мнению эксперта, основной туристический маршрут проляжет через два храма и Тихвинский женский монастырь. Другой точкой притяжения должна стать ярмарочная площадь, где проходит знаменитая Тихвинская ярмарка. Она может стать местом и для других массовых мероприятий. Доработанный проект развития туристического центра города должен быть представлен на обсуждение к 24 апреля, а после 1 мая планируется отправить конкурсную заявку.

Глава поинтересовался перспективой строительства гостиницы для туристов. Целесообразно построить гостиницу для паломников у стен монастыря, но нужна и гостиница для обычных приезжих, ответила Гонсалес.

«Паломнический туризм у нас точно должен пойти, — отметил Олег Николаев. — В этом направлении мы уже начали большую работу, включая город Алатырь, имеющий неплохой поток паломников. Вовлекается также Мариинский Посад. Каждый из этих старинных городов по-своему интересен. Представленные вами подходы мне вполне симпатичны», — обратился он к Елене Гонсалес.

Глава побывал также в Чурачикской средней школе, единственной в южной части района. Половина ее учащихся проживают в 23 населенных пунктах четырех сельских поселений. Размещается школа в трех основательно обветшавших зданиях, спортзал закрыт из-за аварийного состояния, столовая находится в приспособленном помещении. Словом, налицо необходимость строительства новой школы, о чем и шел разговор. Как доложил директор школы Павел Бардышев, проведены основные подготовительные этапы строительства. Разработана проектно-сметная документация, заключен договор на ее экспертизу.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «В Чурачиках ровно тот случай, когда надо срочно строить новую школу. Недопустимо, когда более трех сотен детей учатся в таких плохих условиях. Будем прикладывать максимум усилий, чтобы строительство началось. С сегодняшнего дня беру ситуацию под личный контроль. Буду заниматься в ручном режиме прохождением проекта экспертизы с тем, чтобы начать строительство уже в нынешнем году и завершить его в максимально короткие сроки. Радует, что в процессе подготовки строительства участвует местный бизнес. Людьми такое взаимодействие воспринимается очень одобрительно».

Близ Цивильска растет новый жилой микрорайон «Южный-2», который также посетил Глава республики. Он активно застраивается, спрос на жилье высокий, сказал Сергей Беккер. Только в минувшем году по программе сельской ипотеки здесь приобретено более 150 квартир. В районе возводится детский сад по региональному проекту «Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования» в рамках национального проекта «Демография». Окончание строительства запланировано на 30 ноября 2021 года. Сейчас строители укладывают плиты перекрытия на фундамент будущего дошкольного учреждения.

Глава ознакомился с расположенными в Чурачиках ООО «Воддорстрой» и ООО «ВДС». Это известные в регионе дорожно-строительные организации, кроме того, успешно занимающиеся агробизнесом. В ходе беседы генеральный директор ООО «Воддорстрой» Анатолий Федоров поднял ряд аспектов дорожной отрасли, в частности, проектирования. Отмечалось, что проектанты, по сути, не несут ответственности за качество построенных дорог.

Как заверил Глава республики, уже в текущем году ставится задача «нивелировать процессы, позволяющие устраняться от ответственности за качество на основе объединения заказов на проектирование, прежде всего государственных, в одних руках, в дорожном строительстве — в УПРОДОР Чувашии. С проектными организациями необходимо выстроить взаимодействие с учетом мнений ведущих строительных структур».

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Строительство новой Чурачикской школы должно начаться уже в нынешнем году.