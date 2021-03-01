Чувашия готовится к паводку

Толщина льда и снежного покрова в Чувашии превышает среднегодовые значения. Об этом на заседании межведомственной противопаводковой комиссии сообщил начальник Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Максимов.

«По состоянию на 1 марта высота снега составляет от 39 до 67 см, что является выше нормы на 12-30 см, — отметил он. — Запас воды в снеге — 130% от средних многолетних значений». Максимов также добавил, что с учетом высокого снегозапаса в Цивильском районе, а также достаточно высоких значений ледяного покрова на реке Цивиль возможен затор льда ниже и выше гидропоста Тувси.

На заседании, прошедшем в Минприроды республики, были утверждены план работы на период весеннего паводка и мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод. По словам первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Елены Хомченко, границы зон затопления и подтопления на территории Чувашии определены для 24 водных объектов в границах 90 населенных пунктов. Контролировать гидрологическую обстановку будут пять стационарных гидропостов Чувашского ЦГМС: в городах Алатырь, Ядрин и Чебоксары, селе Порецкое и деревне Тувси Цивильского района. Оперативные данные по уровню воды в реках от Чувашского ЦГМС начнут поступать в Минприроды Чувашии с 23 марта.

Фото cap.ru

Потенциально опасной паводковой зоной в республике является и город Алатырь. Такое весеннее наводнение случилось здесь восемь лет назад.