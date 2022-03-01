Виновников пожаров нужно привлекать к ответу

В преддверии паводка — не расслабляться!

Риски предстоящего паводка обсудили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством Главы Чувашии Олега Николаева с участием руководителей администраций муниципальных районов и городских округов.

Погода может создать риски

Обсуждены меры по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Чувашии в весенний период. Сергей Максимов, начальник Чувашского Гидрометцентра, рассказал о гидрометеорологической обстановке, показывая в миллиметрах и сантиметрах среднюю высоту снежного покрова, его плотность, средний запас воды в снежном покрове в различных районах республики и реках, глубину промерзания почвы, толщину льда. Есть прогноз по срокам вскрытия рек, но только предварительный. К примеру, вскрытие Суры ожидается с 3 по 11 апреля (это сроки, близкие к норме).

В случае неблагоприятной обстановки (выпадение значительных осадков на пике половодья) Гидрометцентр незамедлительно приступит к выпуску ежедневных штормовых оповещений для органов власти и ведомств республики. Кстати, по информации руководителя Гидрометцентра, с 16 по 21 марта на погоду будет оказывать влияние гребень антициклона, температура воздуха останется низкой.

При неблагоприятном развитии паводковой обстановки в зонах возможного подтопления могут оказаться 17 муниципальных образований, сообщил министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов. В администрациях муниципалитетов созданы противопаводковые комиссии, назначены ответственные за состояние гидротехнических сооружений, созданы финансово-материальные резервы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

При наступлении оттепели будет организована работа по обследованию состояния гидротехнических сооружений. Для метеорологического контроля за окружающей средой в республике привлечено пять стационарных гидропостов. На сегодняшний день подтопленных объектов и инфраструктуры населенных пунктов нет. Опасные объекты и скотомогильники в возможных зонах затопления отсутствуют.

Администрациям муниципальных образований направлены методические материалы по подготовке пропуска весеннего паводка. В прошлом году Минприроды завершены работы по определению границ зон затопления. Всего определены 24 водных объекта в границах 80 населенных пунктов общей протяженностью более 140 километров. За счет средств республиканского бюджета в этом году планируется выполнить определение границ зон территорий, попадающих в зоны затопления и подтопления. В прошлом году за счет бюджетных средств произведена расчистка русла реки Сура на сумму более 20 млн рублей.

Как показало время, потенциально опасным в паводковый период является город Алатырь. В целях защиты населения города от негативного воздействия паводка необходимо построить защитные сооружения, напомнил руководитель Минприроды. Стоимость объекта — почти 500 млн рублей. Проект разработан, прошел необходимые экспертизы. Остается нерешенным вопрос выделения земельных участков, подпадающих под строительство дамбы. В настоящее время администрация города Алатыря продолжает работу с населением по вопросу изъятия у них земельных участков. И ее надо ускорить.

В республике на особом контроле обеспечение безопасности и охраны гидротехнических сооружений, не имеющих собственника. Сегодня на территории Чувашии насчитывается 108 бесхозяйных ГТС, всего их в республике 554 единицы. Во время паводка все ГТС закрепляются за муниципалитетами, где они расположены. Для обеспечения безопасности Олег Николаев призвал муниципалитеты не затягивать оформление прав собственности на гидротехнические сооружения.

«Помимо решения противопаводковых задач, гидротехнические сооружения создавались в том числе и для проведения противоэрозийных мероприятий. И мы должны смотреть на всю эту инфраструктуру комплексно. А если вы их будете еще и правильно эксплуатировать, то здесь будут решаться вопросы с местами для купания, местами отдыха и так далее. Прошу рачительно относиться к тем ресурсам, которые есть на территориях», — заключил Глава Чувашии. Согласно утвержденной «дорожной карте», органам местного самоуправления рекомендовано завершить работы до конца этого года.

В селах пожаров больше

Риски предстоящего паводка, так сказать, во главе угла. Однако большую часть времени участники заседания посвятили обсуждению противопожарной безопасности в весенне-летний период. На заседании, по данным Германа Михайлова, начальника Чувашской республиканской противопожарной службы, и Сергея Павлова, председателя Госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в прошлом году количество пожаров снизилось по сравнению с предыдущим годом на 4 с лишним процента. Но количество погибших увеличилось на 10 процентов. Всего зарегистрировано 1589 пожаров, в результате которых 86 человек погибло, 78 — было травмировано. Причиненный ущерб — около 24 миллионов рублей.

Чаще всего местом пожаров становится жилой сектор (205). Это многоквартирные дома, одноквартирные, дачные дома, гаражи, хозяйственные постройки. Основная доля пожаров в жилом секторе произошла из-за неосторожного обращение с огнем, неправильной эксплуатации электрооборудования, печей. Огнем уничтожено 125 жилых зданий, а также повреждено 120 квартир. Всего в жилом секторе погибло 83 человека, это 97 процентов от общего количества погибших.

Больше всего гибнут люди при пожарах в сельской местности, причем 59 процентов из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Значительный рост погибших при пожарах отмечен в Батыревском, Урмарском, Порецком, Красночетайском районах. Более 60 процентов из них — люди трудоспособного возраста. Проводится серьезная профилактическая работа, под контролем места проживания многодетных семей и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, престарелые граждане, асоциальные личности.

К пожарам также приводило неконтролируемое сжигание сухой травы и мусора на землях различного назначения (почти треть от общего количества возгораний). Всего в прошлом году на территории республики зарегистрировано 87 ландшафтных пожаров, вызванных в основном бесконтрольным сжиганием сухой травы и мусора. Также было зарегистрировано 134 неконтролируемых пала сухой травы на общей площади более 914 гектаров. Не обошлось без гибели людей. Женщина жгла сухую траву в своем огороде, огонь пошел на соседнюю усадьбу, погибли два человека… В Шумерлинском районе по аналогичной причине было уничтожено пять жилых домов и хозпостройки.

При этом по фактам сжигания мусора и сухой травы в прошлом году должностными лицами ГКЧС Чувашии и органов местного самоуправления было возбуждено 16 дел в отношении граждан по статье 10.9 Закона Чувашской Республики об административных правонарушениях. По итогам вынесены предупреждения, штрафы не накладывались. Глава Чувашии поставил задачу проанализировать существующую нормативно-правовую базу на предмет имеющихся мер ответственности за правонарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности, исходя из причиненного ущерба.

К СВЕДЕНИЮ Закон об ужесточении ответственности за пал травы принят в Чувашии по инициативе Главы республики Олега Николаева в 2020 году. Граждан могут оштрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, предпринимателей — от 20 до 30 тысяч рублей, юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа увеличивается.

«Одно дело, когда у нас пожарная машина выехала и потушила ландшафтный пожар. Другое — когда в случае такого пожара, как в прошлом году, пять домов сгорело, еще и имелись случаи смертельного исхода. Если мы каждый раз только будем говорить людям, что этого делать нельзя, то результата не добьемся. Мы должны применять меры ответственности, налагать соответствующие штрафы и иные санкции. Это надо делать очень твердо и так, чтобы для людей это было ощутимо», — подчеркнул руководитель региона. И добавил, кстати, что не нужно «увлекаться бумажными отчетами».

В нынешнем году в зоне ландшафтных пожаров рискуют оказаться 119 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований, 15 садоводческих объединений, 12 детских оздоровительных лагерей. В марте Кабинет министров республики утвердил сводный план тушения лесных пожаров. Разработаны конкретные меры на случай осложнения обстановки.