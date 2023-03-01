В Мордовии на время паводка будут возводить сборные автомобильные мосты

В регионе есть ряд населенных пунктов, которые каждую весну из-за подтопления мостов остаются без автомобильного сообщения, и жители фактически оказываются отрезанными от мира. Глава Мордовии Артём Здунов поручил в этом году заранее провести противопаводковые мероприятия.

«Одно и то же во все времена: половодье — низкий мост — отрезанный населенный пункт. Давайте готовиться к паводку! Начнем с наиболее опасных участков — установим разборные конструкции. Если они людям будут нужны в дальнейшем — оставим их. Занимайтесь этим, чтобы паводковый сезон прошел в республике уверенно», — заявил руководитель региона.

Уже определены десять мостов, которые с высокой вероятностью попадут под подтопление. При возведении конструкций планируется использовать композитные материалы местного производства, уточняют «Известия Мордовии».