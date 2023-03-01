В Мордовии на время паводка будут возводить сборные автомобильные мосты

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В регионе есть ряд населенных пунктов, которые каждую весну из-за подтопления мостов остаются без автомобильного сообщения, и жители фактически оказываются отрезанными от мира. Глава Мордовии Артём Здунов поручил в этом году заранее провести противопаводковые мероприятия.

«Одно и то же во все времена: половодье — низкий мост — отрезанный населенный пункт. Давайте готовиться к паводку! Начнем с наиболее опасных участков — установим разборные конструкции. Если они людям будут нужны в дальнейшем — оставим их. Занимайтесь этим, чтобы паводковый сезон прошел в республике уверенно», — заявил руководитель региона. 

Уже определены десять мостов, которые с высокой вероятностью попадут под подтопление. При возведении конструкций планируется использовать композитные материалы местного производства, уточняют «Известия Мордовии».

Опубликовано: 16 марта 2023 г.


Читайте также:

Серьги на индустриализацию и мост через Чебоксарку
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
Медаль, спасшая жизнь, и общежитие с телевизором
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
ТАСС: Олег Николаев пока не делал заявления об участии в выборах Главы республики
Празднование четвертой годовщины Чувашской автономии
Участники пресс-конгресса ОНФ «Правда и справедливость» обозначили проблемы профессии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.