В Чувашии торжественно открыли Год счастливого детства

Будущее — в юных и талантливых руках

Ярким, насыщенным, запоминающимся получилось нынче начало весенних каникул для школьников Чувашии. Тысячи активных и талантливых ребят со всех городов и районов собрались в столице республики, чтобы дружно, вместе со своими друзьями, наставниками и руководством региона, открыть Год счастливого детства в Чувашии.

Подготовка к торжеству велась самая серьезная — на несколько дней ледовый дворец «Чебоксары Арена» окунулся в творческую атмосферу: шли репетиции, юным артистам очень хотелось порадовать таких же активных школьников, как и они сами, и все переживали перед главным выступлением на ледовой арене. Среди тех, кому выпала честь выступать на открытии Года — образцовый народный ансамбль «Рассвет».

«Мы так обрадовались, что нас пригласили поучаствовать. Это же событие года! Здорово, когда столько ребят вокруг, и каждый в чем-то хорош. Вот и мы хотим показать свое умение зажигательно и весело танцевать», — поделилась участница ансамбля Карина Майкова, добавив, что для нее счастье быть в центре событий, дарить зрителям улыбку.

А для легкоатлетов чебоксарской школы № 1, которых пригласили на торжество как победителей и призеров всероссийских соревнований, это возможность не только себя показать, но и обрести новых друзей. Варвара Трофимова, Игорь Ефимов, Павел Казаков поделились спортивными достижениями и рассказали, что для них самое главное — это дружба. «Мы тренируемся вместе, радуемся, когда кто-то из нас победил и поддерживаем, если кого-то постигла неудача», — познакомил со своей командой Павел.

Ребята признались, что в родных Чебоксарах молодежи живется комфортно, но все-же не хватает живого общения.

Детям из города и села нужно находить общие интересы и активнее дружить, сказали они, например, было бы неплохо ездить друг к другу в гости и больше узнавать о республике.

Рады возможности выбраться в столицу республики и пообщаться со сверстниками и ученики 7 К (кадетского) класса Кугесьской школы № 1. Командир школьного отряда Александра Григорьева рассказала, что для них честь представлять свой Чебоксарский район на таком важном событии. Перед тем, как отправиться в ледовый дворец, кадеты побывали в чебоксарской Академии искусств и в лицее № 3, где их угостили вкусным обедом. «Мы бы хотели, чтобы и к нам в район почаще приезжали гости, обязательно устроим теплый прием», — пообещала Александра…

Именно о таких, близких каждому молодому человеку ценностях — дружбе, творчестве, вдохновении, стремлениях осуществить свои мечты говорилось и на открытии Года счастливого детства. Юные ведущие, рассуждая о том, что такое счастье, вместе со зрителями отправились в виртуальное путешествие: прошлись по дорогам народных традиций, добрых дел, новых возможностей и открытий, спортивных и интеллектуальных побед, открывали двери в мир творчества и искусства, встречались с лучшими наставниками.

Молодежь призывали встречать новый день, как ценное мгновение жизни, ставить благородные цели и, несмотря ни на что, идти к ним, хранить память о прошлом и смело смотреть в будущее — словом, быть такими же активными, как те, кто уже в столь юном возрасте добился значительных побед и успехов.

Самые активные, талантливые, творчески одаренные ребята в составе делегаций всех муниципалитетов друг за другом под своими флагами вышли на ледовую арену. Среди них –победители и призеры интеллектуальных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний, лидеры молодежных движений, поисковики, юнамерйцы-зарничники, редакторы школьных газет и медиа-студий, волонтеры — активисты, на которых действительно можно равняться, стоит только проявить усердие, настойчивость, смелость и поверить в свои силы — и каждый может оказаться в этих рядах.

«Это невероятное ощущение, когда тебя приветствует весь зал, дух захватывает, — поделилась впечатлениями ученица 11 Б класса ядринской школы № 3 Екатерина Константинова. — Понимаешь, что вот он, твой звездный час, что ты не зря трудилась. Желаю всем ребятам верить в себя, в свои мечты, идти всегда вперед и не сдаваться».

С теми же напутствиями выступил на открытии и Глава Чувашии Олег Николаев. «Вы — наше главное богатство, наше будущее. Вы наш завтрашний день!» — приветствовал он ребят и на ледовой арене, и на трибунах. «Во время праздника были продемонстрированы различные направления, по которым каждый из вас может себя найти и реализовать, достичь великолепных успехов в спорте, науке, искусстве. Для этого в республике есть все возможности. И они еще будут расширяться», — заверил руководитель региона. Олег Николаев пообещал, что республика приложит максимум усилий, чтобы дети Чувашии были счастливы. И напомнил мальчишкам и девчонкам, чтобы они продолжали быть такими же активными, своим примером вдохновляли других и помнили о том, как важно знать свою историю, не забывать о корнях и быть преданным своей Родине.

Кстати

Ни дня без доброго дела

Пока дети путешествовали по самым интересным площадкам Чебоксар, в малом зале ледового дворца взрослые участвовали в конференции, посвященной 35-летию Чувашского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

По словам председателя регионального отделения Юрия Кислова, 35 лет волонтеры детства изо дня в день трудятся под девизом: «Ни дня без доброго дела».

«Ежегодно благодаря поддержке руководства республики мы набираем солидные суммы для детишек и привлекаем большое количество людей, которые неравнодушны к проблемам детства», — сказал Юрий Михайлович.

Поздравили региональное отделение президент Международной ассоциации детских фондов, председатель ООБФ «Российский детский фонд» Дмитрий Лиханов и министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. Они вручили награды и благодарности генеральным спонсорам отделения, добрым помощникам, которые долгие годы поддерживают нуждающихся детей республики. Теплые слова в адрес фонда и «рыцарей детства» произнесла и председатель Союза женщин Наталья Николаева. «Много людей сегодня вовлечены в то, чтобы сделать детей счастливыми. Надеюсь, что наши совместные проекты и программы обязательно продолжатся», — пожелала Наталья Алексеевна. Завершая встречу, Юрий Кислов еще раз напомнил, что в день открытия Года счастливого детства в Чувашии стартовал очередной марафон «Именем детства, во имя детства».