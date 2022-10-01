Жить на селе — модно

Пасторальные сцены в детском творчестве оценят по достоинству

В Чувашии в преддверии Года счастливого детства Минсельхоз и Минобразования республики, Чувашский аграрный университет в партнерстве с Союзом женщин Чувашии проводят Республиканский конкурс творческих работ «Лучшие на селе», посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Совсем недавно завершился муниципальный этап конкурса, а уже на этой неделе экспертной комиссии предстоит выбрать финалистов — ребят из детских садов и школ 21 района республики, Чебоксар и Новочебоксарска. По итогам муниципального отбора выбрано около 250 заявок, в их числе более 90 рисунков, около 50 танцевальных номеров и 20 песен. В начале ноября огласят окончательные итоги творческого конкурса на Всечувашском детско-юношеском форуме «Лучшие на селе». Победители по 14 номинациям выступят на сцене ДК тракторостроителей и тем самым дадут старт подготовке к объявленному Главой Чувашии Году счастливого детства.

Подход к выбору лучших работ оказался очень серьезным. Среди экспертов — артисты, художники, редакторы изданий. Корреспонденту «СЧ» удалось побывать на заседании комиссии, которая должна сделать сложный выбор и определить финалистов. Но «муки выбора» компенсируются возможностью насладиться мастерством юных художников, танцоров и исполнителей песен и стихов. Оценивая работы маленьких мастеров кисти, Валентина Кузина, сотрудник Чувашского художественного музея, призналась, что при просмотре ярких, солнечных, замечательных рисунков у нее даже возникло желание переехать жить в деревню.

Сергей Артамонов, вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии: «Главная цель конкурса — сформировать у подрастающего поколения новое понимание о жизни на селе: о том, что здесь, а не только в большом городе, можно получить качественное образование, стать востребованным специалистом и добиться успеха. Мода на село — это тренд, который мы нацелены создать».

«Больше всего ребенку интересно то, что его окружает, например, домашние животные. Поэтому на рисунках много котиков, коров, свиней, — рассказала Валентина Кузина. — При выборе мы учитываем, естественно, цвет, композицию, расположение предметов на листе и, конечно, посыл автора». А авторская идея не в последнюю очередь должна отражать уважение и любовь к своему родному краю, отражение природы и человеческого труда.

И этот посыл талантливых участников конкурса, который отражается в песнях, танцах, изобразительном искусстве и мастерстве слова — художественного и письменного, как нельзя хорошо раскрывает суть творческого состязания — передать жизнь на селе. И как точно и емко высказалась присутствующая на заседании жюри первый заместитель министра сельского хозяйства Инна Волкова: «Цель — показать, что на селе жить не только хорошо, но и модно».

Организаторы отмечают, что конкурс нашел широкий отклик в умах и сердцах детей и молодежи нашего региона. «Концепция конкурса востребована не только с позиции перспектив самореализации на селе, комфорта и, в некотором роде, моды проживания в сельской местности, — считает Андрей Макушев, ректор Чувашского государственного аграрного университета. — Но и с позиции патриотизма, ведь одной из задач конкурса является восприятие патриотизма среди детей и молодежи, как любви к своей малой родине, уважение к своим родителям, к друзьям, педагогам».

Как заверила Анастасия Спирина, член президиума республиканского Союза женщин, в конечном итоге никто из ребят не останется без наград. При этом она призналась, что их организация готовит сюрприз: «От Союза женщин в конкурсе будет специальная номинация и особенный приз от нас как раз для тех ребят, кто вложил больше всего души в свое творчество».