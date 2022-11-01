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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ШОЛБАН КАРА-ООЛ,
заместитель председателя Госдумы РФ:

«Если губернатор заходит в московские кабинеты и увлеченно рассказывает о своем регионе, о своих проектах, значит, он очень рассчитывает на действенную поддержку со стороны представителей федеральной власти. С Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым обсудили подготовку к форуму «Чувашия туристическая». Очень интересный подход у Олега Алексеевича — раскрыть тему туризма через преданность Родине, общечеловеческим ценностям. С большим удовольствием принял приглашение на форум… Очень хорошо понимаю Олега Алексеевича в его желании вкладываться в будущие поколения. Поэтому с интересом воспринял его инициативу об объявлении в Чувашии Года счастливого детства. Увлеченно Олег Алексеевич говорит, что нужны обязательные пункты для посещения детей и погружения их в историю великой Родины, чтобы они знали заслуги предков. Отсюда и рождаются такие проекты, как «Вышитая карта», когда раскрываем таланты мастеров из разных регионов…»

Опубликовано: 29 ноября 2022 г.


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