Прямая линия с Главой Чувашии Олегом Николаевым. 2023 — Год счастливого детства

Сегодня в 17.30 состоится «прямая линия» Главы Чувашии с жителями республики, перенесенная с 30 сентября. Как уже сообщала «СЧ», общение с гражданами будет посвящено Году счастливого детства. Олег Николаев ответит на актуальные вопросы о безопасности и благополучии юных жителей региона, расскажет, какие мероприятия и меры поддержки будут реализованы в следующем году. Вопросы и предложения принимаются через чат-бот в Telegram @glava21line_bot. Будут сегодня приниматься и звонки по телефону 565-100 с 17.30 до 19.30. Трансляцию можно посмотреть в региональном эфире канала «Россия 24», на сайте ГТРК «Чувашия» и в его ютуб-канале, а также в эфире НТРК Чувашии и в группе «Чувашская Республика» ВКонтакте.