Прямая линия с Главой Чувашии Олегом Николаевым. 2023 — Год счастливого детства

Сегодня в 17.30 состоится «прямая линия» Главы Чувашии с жителями республики, перенесенная с 30 сентября. Как уже сообщала «СЧ», общение с гражданами будет посвящено Году счастливого детства. Олег Николаев ответит на актуальные вопросы о безопасности и благополучии юных жителей региона, расскажет, какие мероприятия и меры поддержки будут реализованы в следующем году. Вопросы и предложения принимаются через чат-бот в Telegram @glava21line_bot. Будут сегодня приниматься и звонки по телефону 565-100 с 17.30 до 19.30. Трансляцию можно посмотреть в региональном эфире канала «Россия 24», на сайте ГТРК «Чувашия» и в его ютуб-канале, а также в эфире НТРК Чувашии и в группе «Чувашская Республика» ВКонтакте.
Опубликовано: 4 октября 2022 г.
Читайте также:
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
Опрос недели: На что новым министрам необходимо обратить внимание в первую очередь?