Глава республики провел прямую линию и посвятил ее Году счастливого детства

«Инициативы обязательно поддержим»

Строительство и ремонт детсадов и школ, обновление детских площадок, меры социальной поддержки для ребят из малообеспеченных семей и детей-инвалидов, создание условий для творческого развития молодежи, и в особенности юных жителей села… Эти и многие другие темы, которые еще не раз будут подниматься в свете предстоящего Года счастливого детства в Чувашии, обсуждались сегодня во время прямого эфира с руководителем региона Олегом Николаевым.



В этот раз общение с жителями республики прошло в необычном формате, так как у Главы Чувашии появились соведущие – воспитанники детского медиа-центра «Куча мала». Кроме того, к обсуждению самых разных вопросов присоединились региональный министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров и начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД по Чувашии Наталья Чапурина.

Юные журналисты заранее подготовили опрос юных жителей республики на тему «Что такое счастье?». Поделился одним из счастливых детских воспоминаний и Олег Николаев, рассказав, как дружно его семья отмечала мамин день рождения. И затем по просьбе ребят объяснил, почему именно теме счастливого детства в республике будет посвящен следующий год.

«Тому есть несколько причин, – сказал Глава Чувашии. – Прежде всего, эта идея в какой-то мере продолжает уже проделанную нами работу за последние три года. В 2020 году был Год памяти и славы. 2021-й мы посвятили трудовому подвигу наших предков, которые строили Сурский и Казанский оборонительные рубежи, а 2022-й – выдающимся землякам. Эти наработки направлены и на воспитание подрастающего поколения в том числе. Второе основание – с 2017 по 2027 годы по указу Президента проходит десятилетие детства, мероприятия которого направлены на создание всех необходимых условий для самореализации юных жителей страны. Ну и наконец, тема детства станет логическим дополнением к Году педагога и наставника, объявленному в России в 2023 году».

Основную задачу главной темы республики Олег Николаев видит в объединении усилий для того, чтобы дети республики имели все возможности для получения качественного образования, творческого и спортивного развития и могли уверенно идти к своим целям и мечтам, приносить своей стране пользу.

Чтобы достичь этих целей, нужен системный подход к решению разного рода проблем, обратил внимания Глава Чувашии. Какие вопросы сейчас волнуют жителей республики, рассказала и руководитель Центра управления регионом Татьяна Немцева. В этом году ЦУР обработал порядка 35 тыс. сообщений, так или иначе касающихся темы детства. А тема образования вышла в топ-5 запросов жителей Чувашии этой осенью. Самой популярной была эта тема и во время прямого эфира.

На многочисленные вопросы по поводу ремонта той или иной школы Олег Алексеевич отвечал:

«До 2026 года мы дойдем до каждой школы, которая требует капитального ремонта и имеет степень износа более 50%».

Много вопросов поступало и через колл-центр. Только за первые полчаса эфира было принято порядка 9 тыс. сообщений. Житель Козловки Анатолий Тимофеев пожаловался на заросшие бурьяном школьные стадионы, плохие тротуары, ведущие к школам.

«Не думаю, что в Козловке все так плохо, но допускаю, что еще не все соответствует стандартам, которые становятся привычными для многих образовательных учреждений», – согласился Глава республики, имея в виду работу по модернизации школ, начатую в прошлом году.

Он напомнил, что в рамках программы установлены определенные стандарты по проведению таких работ. Во-первых, в модернизированном учреждении должно быть все, чтобы дети могли получать образование, заниматься спортом и развиваться творчески. Во-вторых, в нем должно быть безопасно и комфортно. В-третьих, учреждение должно быть современным, оснащенным необходимым оборудованием. Однако такая большая работа, которая чаще всего проводится во время школьных каникул, не может быть выполнена сразу, она ведется поэтапно: сначала ремонтируются корпуса, потом идет благоустройство и так далее.

То есть дойдет очередь и до школьных территорий, резюмировал Олег Николаев.

«В рамках модернизации при каждой школе обязательно будет современный удобный стадион», — обнадежил он.

Прозвучал вопрос и о том, когда, наконец, построят школы в чебоксарских микрорайонах «Университет» и «Солнечный»? Глава республики ответил, что дело движется, и в 2024 году работы будут завершены. Снова всплыла судьба строящейся школы в микрорайоне «Садовый», строительство которой ведется уже два года. Ее пообещали открыть к следующему учебному году.

На карандаш взял Глава республики и вопрос родительского комитета школы № 1, где вот уже третий год не работает бассейн, при том что школа эта относительно новая.

Немало было просьб по строительству детских площадок на селе. Многодетная мама Елена Кузнецова из деревни Шинерпоси Чебоксарского района пожаловалась на отсутствие в округе детских площадок. Олег Николаев предложил местным жителям совместно с администрацией района участвовать в инициативном бюджетировании. Поскольку такие проекты, когда в общее дело вкладывается само население, всегда рассматриваются в приоритетном порядке, а значит, у сельской детворы скорее появится детская площадка.

Кроме того, в республике по определенным стандартам будут строиться современные междворовые площадки. В этом году должно открыться три десятка таких зон отдыха.

Говорили также и о новом порядке социальных выплат, здоровье подрастающего поколения и других волнующих темах. Кроме того, от юных активистов Главе Чувашии поступили интересные предложения, например, о проведении в республике детского форума по социальному проектированию или созданию при каждом муниципалитете на базе модельных библиотек подростковых центров. «Обязательно поддержим эти идеи» — заверил Олег Николаев.